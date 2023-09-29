В России изменятся правила выдачи ипотеки

Уточняется, что самые большие надбавки будут установлены в сегменте договоров долевого участия (ДДУ) для учета завышения стоимости квартир на первичном рынке жилья. Кроме того, максимальный коэффициент будет применяться тогда, когда желающий получить ипотеку чрезмерно закредитован — то есть выплаты по кредитам составляют больше 60 процентов его дохода. Грубо говоря, это означает, что банки могут неохотно одобрять ипотеки с небольшим первоначальным взносом и еще более неохотно работать с закредитованными заемщиками.