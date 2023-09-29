Минфин расширит «компенсации» бизнесу от заморозки налоговых соглашений с Западом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259116&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Минфин собирается защитить от роста налоговой нагрузки в связи с приостановкой налоговых соглашений с западными странами шесть видов выплат за границу: проценты по кредитам, лицензионные платежи за уникальный софт, аренду самолетов и связанные с ней страховые выплаты, покупку морских судов, спортивные и развлекательные трансляции. Об этом говорится в опубликованных 28 сентября «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024−2026 годы». Ранее Минфин анонсировал только сохранение льгот на проценты по кредитам.

«Донастройка налогового законодательства в связи с приостановкой соглашений — наш приоритет номер один сейчас», — заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на VII Московском финансовом форуме. Поправки в Налоговый кодекс планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Они распространятся на выплаты с 8 августа — даты приостановки соглашений.

Президент Владимир Путин приостановил налоговые льготы на пассивные доходы из России для организаций из 38 «недружественных» стран.

Это не только Кипр, Мальта и Люксембург, где часто регистрировали структуры россияне, но и страны, чьи компании, несмотря на санкции, сохраняли стратегические инвестиции в России — Франция, Германия, Япония и т. д. Мера стала ответом на то, что ЕС внес Россию в черный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) позволяют снизить налог на дивиденды с 15% до 5−10% (в зависимости от юрисдикции), а на проценты по займам и роялти — с 20% до 0%. Увеличение налогов, в связи с приостановкой СИДН фактически, ложится на плечи российского бизнеса, поскольку в контрактах с зарубежными компаниями часто есть специальная оговорка о том, что они должны получить определенную чистую сумму дохода, пояснила Forbes партнер налоговой практики «ТеДо» Анна Модянова. Поэтому бизнес-сообщество просило точечно «подлечить» негативные последствия поправками в Налоговый кодекс.

В каких случаях сохранят льготы

Исключения затронут наиболее важные для экономики финансовые потоки между российскими компаниями и независимыми иностранным контрагентами, отмечает Анна Модянова. Это те случаи, когда рост налогов может особенно больно ударить по отдельным отраслям (авиаперевозки, IT-сектор) или привести к существенному удорожанию финансирования для российского бизнеса (проценты по кредитам), объясняет партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова.

Минфин, как и обещал, сохранит возможность не платить налог или применять пониженную ставку на выплату процентов банкам и экспортно-кредитным агентствам в «недружественных» странах. Это позволит избежать удорожания обслуживания кредитов.

Сохранятся льготы и освобождение от налога по лицензионным платежам за программное обеспечение без аналогов в России. Российские компании по-прежнему используют иностранный софт. «Если не внести изменения в Налоговый кодекс, фактически вырастет нагрузка на российский бизнес, поскольку многие договоры содержат оговорку об увеличении вознаграждений на сумму налогов, хотя формально налоги на выплаты в “недружественные” страны уплачиваются за иностранных лиц», — пояснила Forbes партнер Brand & Partner Валерия Хмелевская.

Отдельно Минфин защитит от роста налогов компании, которые арендовали на Западе воздушные суда, авиационные двигатели и вспомогательные силовые установки до 5 марта 2022 года. Они по-прежнему смогут применять налоговые льготы по платежам за лизинг, страхование в результате урегулирования претензий. «Проблему подсветил бизнес, и мы на нее реагируем», — пояснил журналистам Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Рост налогов на платежи за лизинг самолетов мог бы привести к сложностям в отрасли и росту цен на билеты, отмечает партнер Б1 Марина Белякова. Исключения сделают и в случае покупки на Западе морских судов. Главное, чтобы участники сделки не были афилированны. Повышение налогов не затронет и выплату роялти за трансляцию иностранных спортивных событий и развлекательного контента.

Минфин пока не конкретизировал, сохранится ли по перечисленным видам платежей пониженная ставка налога или же полное освобождение от уплаты. Вероятно, будут закреплены прежние правила налогообложения, которые действовали до заморозки СИДН, полагает Наталья Кузнецова.

Исключения «подлечат» не все

«“Компенсационные” меры покрывают достаточно большой объем операций, негативно затронутых приостановкой соглашений», — отмечает Марина Белякова. Но вариантов «подстелить соломки» могло быть и больше, считает Наталья Кузнецова.

Минфин не учел еще несколько важных ситуаций. Например, выплаты за международные перевозки, фрахт морских судов и контейнеров. Они важны для многих экспортно-ориентированных отраслей, подчеркивает Марина Белякова. Иностранные судовладельцы и перевозчики российских товаров будут перекладывать налоги, возросшие в результате приостановки СИДН, на российских грузоотправителей, предупредила партнер Kept Евгения Вольфус.