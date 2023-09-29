Дом.РФ и Газпромбанк выпустили первые в России ипотечные облигации устойчивого развития

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выпуск включен в сектор устойчивого развития Мосбиржи и вошел в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке.

Выпуск также соответствует принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP) и — в части «зеленых» кредитов — принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и таксономии «зеленых» проектов. Верификация размещения проведена рейтинговым агентством АКРА.

«Газпромбанк — один из наших ключевых партнеров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ Дом.рф. Включение в ипотечное покрытие “зеленой” и социальной ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций — устойчивого развития», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» Дом.РФ Елена Музыкина.

Она добавила, что компания планирует далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объем выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки.

Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для IT-специалистов. Еще 35% — это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.

«Группа Дом.РФ является одним из крупнейших эмитентов и одновременно топ-1 организатором выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнеров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов Дом.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 000 граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» Дом.РФ Марина Слуцкая.