18:31 (мск), источник: Ведомости

Дом.РФ и Газпромбанк выпустили первые в России ипотечные облигации устойчивого развития

Дом.РФ совместно с Газпромбанком разместили первый на российском рынке выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития. Выпуск объемом 29,8 млрд руб. обеспечен «зелеными» и социальными жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством Дом.рф.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Выпуск включен в сектор устойчивого развития Мосбиржи и вошел в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке.

Выпуск также соответствует принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP) и — в части «зеленых» кредитов — принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и таксономии «зеленых» проектов. Верификация размещения проведена рейтинговым агентством АКРА.

«Газпромбанк — один из наших ключевых партнеров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ Дом.рф. Включение в ипотечное покрытие “зеленой” и социальной ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций — устойчивого развития», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» Дом.РФ Елена Музыкина.

Она добавила, что компания планирует далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объем выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки.

Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для IT-специалистов. Еще 35% — это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.

«Группа Дом.РФ является одним из крупнейших эмитентов и одновременно топ-1 организатором выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнеров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов Дом.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 000 граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» Дом.РФ Марина Слуцкая.

Критерии отбора кредитов, включенных в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют концепции социальных облигаций и концепции зеленых облигаций Ипотечного агента Дом.рф.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок»
Почему позиция G20 по поводу конфликта на Украине изменилась
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь