12:50 (мск), источник: ТАСС

В МЭР считают, что денежно-кредитная политика должна быть более тонкой

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика Банка России должна быть более тонкой для развития российской экономики. Об этом заявила на Московском финансовом форуме замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

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Источник: Freepik

«Понятна логика Центрального банка, понятно использование ключевой ставки как основного инструмента прийти к таргету по инфляции. Но при этом для реального развития надо понимать, что чувствительность разных видов кредитования к таким мерам различная. С нашей точки зрения, политика должна быть более тонкой», — сказала Крючкова.

При этом она отметила, что какие-то инструменты для этого уже появляются, например, таксономия проектов, которая позволяет проекты структурной трансформации и более рисковые проекты перевести в другую категорию кредитного риска.

«Такого рода более тонкая настройка инструментов, влияющих на объемы и размеры кредитования, она необходима потому, что ключевая ставка — это очень мощное лекарство с очень серьезными побочными эффектами. Если ей лечить ото всего, то результаты могут быть страшными», — дополнила замглавы МЭР.

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». Впервые Московский финансовый форум прошел в столице в 2016 году и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.

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