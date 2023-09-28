В МЭР считают, что денежно-кредитная политика должна быть более тонкой

«Понятна логика Центрального банка, понятно использование ключевой ставки как основного инструмента прийти к таргету по инфляции. Но при этом для реального развития надо понимать, что чувствительность разных видов кредитования к таким мерам различная. С нашей точки зрения, политика должна быть более тонкой», — сказала Крючкова.

При этом она отметила, что какие-то инструменты для этого уже появляются, например, таксономия проектов, которая позволяет проекты структурной трансформации и более рисковые проекты перевести в другую категорию кредитного риска.

«Такого рода более тонкая настройка инструментов, влияющих на объемы и размеры кредитования, она необходима потому, что ключевая ставка — это очень мощное лекарство с очень серьезными побочными эффектами. Если ей лечить ото всего, то результаты могут быть страшными», — дополнила замглавы МЭР.