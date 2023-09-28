Швецов назвал опасным злоупотребление валютным регулированием
Меры валютного регулирования должны вводиться для решения тактических задач, заявил Сергей Швецов. Если они будут действовать долго, бизнес найдет способ их обойти.
Меры валютного регулирования должны вводиться для решения тактических задач, заявил Сергей Швецов. Если они будут действовать долго, бизнес найдет способ их обойти.
Злоупотребление валютным регулированием может быть очень опасным и неэффективным. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.
«По поводу валютного регулирования. Эти меры — есть достаточно большое количество исследований — должны вводиться для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев», — сказал Швецов. Он добавил, что рынок всегда найдет способ, как обойти любую меру валютного контроля, как и санкционные ограничения. «Это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотребить валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится», — считает он.
Швецов напомнил, что стратегически одной из причин успеха российского рынка капитала было отсутствие норм валютного регулирования по сравнению с другими странами. «Если мы хотим бороться за мировой пирог этого самого капитала, мы должны быть инвестиционно привлекательны. Любые меры валютного регулирования должны быть компенсированы высокой доходностью. У нас не так много проектов которые имеют чрезвычайно высокую доходность, чтобы иностранный капитал зажмурился и вкладывал в такие проекты денежные средства», — рассуждает Швецов.
Ранее о неэффективности мер валютного контроля высказалась и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также считает, что бизнес будет искать способы обхода ограничений. «Если мы будем пытаться перекрывать все новые и новые лазейки (бизнеса по переводу денежных средств. — РБК), например ограничивать переводы рублей за рубеж, то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком. Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь, и так до бесконечности», — сказала Набиуллина. Глава ЦБ считает, что для сдерживания курса рубля работают только экономические стимулы, адекватная стоимость кредита и система налогообложения, выстроенная таким образом, чтобы через трансферное ценообразование не снижать потребность продажи валюты для оплаты налогов.
В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил закрыть лазейки для вывода крупных сумм за рубеж и ограничить переводы в рублях для поддержки курса национальной валюты. «Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — говорил Костин. Он предложил установить порог для таких операций в 100 млн руб.
В 2022 году на пике кризиса Банк России ввел многочисленные меры валютного контроля. «Какой-то результат они могли дать, но мы их вводили вместе с другими мерами и видим, что наш анализ показывает, что основной результат был связан с оперативной реакцией денежно-кредитной политики, резким подъемом процентных ставок, потом это было поддержано динамикой экспорта и импорта. Доходы от экспорта резко выросли, а импорт серьезно снизился», — указала Набиуллина. Так, к этим мерам относятся ограничения выдачи наличной валюты с действующих вкладов, на вывоз наличных за границу, ограничение суммы переводов валюты за рубеж