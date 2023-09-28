Правкомиссия пока не выдала ни одного разрешения на незамещение облигаций

Правкомиссия пока еще не видала ни одного разрешения на то, что эмитент имеет право не замещать свои облигации, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Павел Шахлевич в ходе Московского финансового форума.

Согласно действующему законодательству, российские компании должны будут до конца 2023 года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, который продляет этот период до конца 2024 года, однако пока документ не был рассмотрен нижней палатой парламента.

Эмитенты могут претендовать на исключение из правила, предписывающего замещать еврооблигации локальными бумагами, в нескольких случаях. Если эмитент не хочет этого делать, то он должен получить соответствующее разрешение у правкомиссии. Она будет принимать решения «исходя из целесообразности выдачи таких разрешений».

Эмитент получает право не замещать евробонды, если выполняет хотя бы одно условие: