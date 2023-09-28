13:24 (мск), источник: RT на русском

Орешкин: экономика России переключилась на здоровую часть глобальной структуры

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что российская экономика переориентировалась с больной части глобальной экономической системы на здоровую.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

«То, что сделано за последние 1,5 года, — большая структурная реформа по переключению российской экономики и переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте.

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