Орешкин: экономика России переключилась на здоровую часть глобальной структуры
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что российская экономика переориентировалась с больной части глобальной экономической системы на здоровую.
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что российская экономика переориентировалась с больной части глобальной экономической системы на здоровую.
Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.
«То, что сделано за последние 1,5 года, — большая структурная реформа по переключению российской экономики и переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую», — цитирует его ТАСС.
Ранее Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте.