Настроения немного улучшились
Обзор российского рынка на 28 сентября от аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских.
Обзор российского рынка на 28 сентября от аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских.
Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду восстановился на 0,51%, до 3067,61 п. Индекс РТС вырос на незначительные 0,07%, до 999,22 п. Настроения инвесторов улучшились на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которые обновили годовые максимумы.
В лидерах роста оказались акции ФСК-Россети (FEES 0,12774 ₽, +9,25%) после публикации результатов за I полугодие 2023 года. Лучше рынка выглядели бумаги Ozon (OZON 2675 ₽, +3,7%), компания стимулирует открытие пунктов выдачи заказов в малых городах и селах, улучшив условия сотрудничества для партнеров, а также приступает к торговле автомобилями.
Основные валюты по отношению к рублю: доллар США окреп до 96,9075 ₽, евро ослаб до 101,9625 ₽
Основные новости и события. МосБиржа (MOEX183,27 ₽, +0,18%) провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).
Роснефть (ROSN 529,95 ₽, +2,43%) получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа: экономический эффект составит более 10,7 млрд руб. за пять лет.
Самолет (SMLT 3745 ₽, +0,64%) построит в Нижнем Новгороде жилой квартал на 120 тыс. кв. м.
Алроса (ALRS 73,26 ₽, +0,29%) планирует расширить предложение мелкоразмерных бриллиантов, которые раньше производились в меньших объемах, для российских ювелирных компаний среднего ценового сегмента.
Биннофарм групп, входит в АФК Система (AFKS17,388 ₽, +1,8%), планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. Компания оценивает возможности IPO на биржах Азии.
Правительство предложило стабилизировать цены на топливо с помощью увеличения бюджетных демпферных выплат нефтяникам, которые с сентября были сокращены вдвое.
Ожидания и торговые идеи. Сегодня МосБиржа публикует обновленную стратегию до 2028 года и новую дивидендную политику. Мировые рынки в четверг утром показывают негативную динамику: японский индекс Nikkei 225 теряет 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%. Рост нефтяных котировок может поддержать настроения на российском рынке.
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