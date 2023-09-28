Настроения немного улучшились

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду восстановился на 0,51%, до 3067,61 п. Индекс РТС вырос на незначительные 0,07%, до 999,22 п. Настроения инвесторов улучшились на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которые обновили годовые максимумы.

В лидерах роста оказались акции ФСК-Россети (FEES 0,12774 ₽, +9,25%) после публикации результатов за I полугодие 2023 года. Лучше рынка выглядели бумаги Ozon (OZON 2675 ₽, +3,7%), компания стимулирует открытие пунктов выдачи заказов в малых городах и селах, улучшив условия сотрудничества для партнеров, а также приступает к торговле автомобилями.

В аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (POLY519,8 ₽, −1,63%) и НЛМК (NLMK 207,36 ₽, −0,78%), которые корректировались после опережающего роста в начале недели.

Основные валюты по отношению к рублю: доллар США окреп до 96,9075 ₽, евро ослаб до 101,9625 ₽

Основные новости и события. МосБиржа (MOEX183,27 ₽, +0,18%) провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).

Совместное предприятие Норникеля (GMKN 16074 ₽, +0,8%) и Росатома, «Полярный литий», будет осваивать крупнейшее в России Колмозерское литиевое месторождение, которое позволит выпускать 45000 тонн карбоната и гидроксида лития в год.

Роснефть (ROSN 529,95 ₽, +2,43%) получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа: экономический эффект составит более 10,7 млрд руб. за пять лет.

Самолет (SMLT 3745 ₽, +0,64%) построит в Нижнем Новгороде жилой квартал на 120 тыс. кв. м.

Алроса (ALRS 73,26 ₽, +0,29%) планирует расширить предложение мелкоразмерных бриллиантов, которые раньше производились в меньших объемах, для российских ювелирных компаний среднего ценового сегмента.

Биннофарм групп, входит в АФК Система (AFKS17,388 ₽, +1,8%), планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. Компания оценивает возможности IPO на биржах Азии.

В Эксперт РА ожидают, что прибыль банковского сектора по итогам года превысит 3 трлн руб. (по сравнению с рекордными 2,4 трлн руб. в 2021 году).

Правительство предложило стабилизировать цены на топливо с помощью увеличения бюджетных демпферных выплат нефтяникам, которые с сентября были сокращены вдвое.

Ожидания и торговые идеи. Сегодня МосБиржа публикует обновленную стратегию до 2028 года и новую дивидендную политику. Мировые рынки в четверг утром показывают негативную динамику: японский индекс Nikkei 225 теряет 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%. Рост нефтяных котировок может поддержать настроения на российском рынке.

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