Мишустину рассказали о современных технологиях обучения финансистов

На стенде Минфина России ему, в частности, рассказали о ключевых изменениях в системе подготовки кадров для финансового сектора и перспективах ее дальнейшего развития. Кроме того, главе кабмина показали цифровую образовательную экосистему Финансового университета при правительстве, основанную на технологиях онлайн-обучения и гибридного подхода к преподаванию. Основная ее цель — предоставлять студентам качественное дистанционное образование, адаптированное под индивидуальные потребности и обстоятельства, в любой точке России.

Также Мишустину представили открытую онлайн-академию университета. На этой платформе собрано более 90 курсов по различным направлениям — не только финансовым. Для обучения ей пользуется уже больше 50 тыс. студентов со всего мира. Онлайн-курсы можно встраивать в образовательный процесс или изучать самостоятельно, расширяя кругозор бесплатно.

Еще одна инновация — образовательный симулятор бизнеса с применением искусственного интеллекта, разработанный студентами университета. Он позволяет в игровой форме пройти все этапы создания организации с нуля — с указанием рисков и подсказками для принятия правильного решения.