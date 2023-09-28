Мишустин понадеялся на возвращение зарубежных инвесторов в Россию

«Рассчитываем, что прагматизм возобладает и они вернутся», — сказал премьер-министр на Московском финансовом форуме .

Мишустин сказал, что в России «с пониманием» относятся к тому, в какой ситуации оказались зарубежные инвесторы «из-за действий собственных властей». Также он заявил, что компании, покидающие рынок, освободили нишу для других поставщиков.