13:20 (мск), источник: Московский комсомолец

Мишустин понадеялся на возвращение зарубежных инвесторов в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Рассчитываем, что прагматизм возобладает и они вернутся», — сказал премьер-министр на Московском финансовом форуме.

Мишустин сказал, что в России «с пониманием» относятся к тому, в какой ситуации оказались зарубежные инвесторы «из-за действий собственных властей». Также он заявил, что компании, покидающие рынок, освободили нишу для других поставщиков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Получивший гражданство России Жерар Депардье уехал из страны
Сын Кадырова опубликовал пост после избиения активиста
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь