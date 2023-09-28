10:57 (мск), источник: ТАСС

Глава Казначейства выступил против реформы системы госфинконтроля

Роман Артюхин полагает, что нет необходимости во внедрении понятия «государственный аудит» в дополнение к понятию «высший государственный аудит».

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Источник: Freepik

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Реформа системы государственного финансового контроля в России на сегодняшний день не имеет смысла. Об этом заявил на Московском финансовом форуме руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

«Надо ли менять финансовый и бюджетный контроль? Жизнь, по-моему, доказала — не надо», — сказал он.

Артюхин полагает, что нет необходимости во внедрении понятия «государственный аудит» в дополнение к понятию «высший государственный аудит». Кроме того, он считает обоснованным тот факт, что в Бюджетном кодексе РФ деятельность внутреннего финансового контроля прописано подробно, а внешнего — лишь рамочно.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.

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