17:05 (мск), источник: Ведомости

ЦБ не считает проблемой концентрацию активов у квалифицированных инвесторов

Банк России не видит проблемы в том, что квалифицированным инвесторам принадлежит почти три четверти активов на брокерском обслуживании, рассказал 28 сентября журналистам руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута в кулуарах Московского финансового форума. «Это просто отражение реальности», — отметил Мамута.

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Источник: Reuters

По данным ЦБ, на конец II квартала «квалы» владели 73% активов на брокерском обслуживании на сумму 5,8 трлн руб., при этом в численном выражении их доля не превышает 1,8% от общего количества клиентов. Все активы физлиц на брокерских счетах ЦБ оценивал по итогам квартала в 8 трлн руб. Это на 14% больше, чем в конце I квартала, и на 48% превышает объем активов на конец II квартала 2022 г. Порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 600 млрд руб. — на денежные средства.

Ситуация объективно сложилась так, что основной объем ликвидности создают крупные инвесторы (с балансом брокерского счета от 100 млн руб.), сказал Мамута, и он не может сказать, что это плохо. Это отражение установок, что такие инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги, «так или иначе заработанные», в инвестиционные инструменты, и это «скорее хорошо» с точки зрения экономики, полагает Мамута.

Но ситуация с разрывом в удерживаемом объеме активов между разными группами инвесторов не сравнима с ситуацией с разрывом в доходах между разными категориями граждан, добавил Мамута.

Начинающие инвесторы со стажем инвестиций до одного-двух лет, которые еще не сформировали собственных установок на фондовом рынке, в значительной степени являются «легким объектом для подталкивания». Об этом, по словам Мамуты, говорят результаты исследования, которое весной 2023 г. ЦБ провел вместе с Мосбиржей. Выбор объекта для инвестиций, инвестстратегии для неопытных инвесторов связан в первую очередь с социальным следованием, говорит Мамута: «Это модно? Значит, и я буду! Это просто? Значит, и я буду!».

Схемы pump and dump («накачай и сбрось»), которые наблюдаются сейчас на отечественном рынке, связаны именно с влиянием на поведение большого числа неопытных инвесторов, сказал Мамута. Опытный, квалифицированный инвестор, наоборот, опирается на свои установки, им тяжелее манипулировать, отметил он. Задачей ЦБ здесь Мамута видит повышение осознанности инвесторов с небольшим счетом, их собственного интереса, а не просто их количества. Среди нововведений ЦБ — с 21 сентября заявки инвесторов на покупку акций и депозитарных расписок компаний третьего эшелона не должны превышать цену прошлого закрытия максимум на 22%.

Концентрацию активов физлиц на брокерских счетах «квалов» ЦБ отмечал в обзоре показателей профучастников рынка ценных бумаг за II квартал. Число квалифицированных инвесторов за квартал увеличилось на 5%, а за год — в сравнении с концом июля 2022 г. — на 39% до 617 000 лиц, писал регулятор.

Квартальный объем нетто-притока (приток минус отток) средств на брокерские счета физлиц ЦБ называл существенным — 238 млрд руб. Значительная его часть во II кваратале была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста индекса Мосбиржи на 33% за квартал и увеличения доходов населения, отмечал Банк России. Более 63% нетто-покупок на бирже совершалось инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад, писал регулятор.

Доля физлиц с пустыми счетами по итогам II квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 000 ₽ — на уровне 22%. Средний размер счета увеличился за квартал с 225 000 до 241 000 ₽, а без учета пустых и небольших счетов — с 1,4 млн до 1,8 млн руб., сказано в материале ЦБ.

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