ЦБ: 71,7% ипотеки выдается тратящим на кредиты больше половины дохода

Доля ссуд таким заемщикам в ипотечном портфеле составляет 60,8%, отметила она. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынках, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%.

По словам Даниловой, ЦБ фиксирует в ипотеке большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Она пояснила, что во II квартале выдачи ипотеки с ПДН больше 80% превысили 40%. В то же время, добавила она, банки не всегда используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН. Данилова усомнилась, что в III квартале будет снижение доли выдач закредитованным гражданам. В августе были «рекордные темпы роста выдач», в том числе за счет «более свободных стандартов кредитования», пояснила она.

С апреля по июнь 2023 г. российские банки выдали россиянам ипотеку на 1,18 трлн руб., следует из данных ЦБ. Объем ипотечного портфеля достиг 15,65 трлн руб. Как отмечает РБК, во II квартале заемщики с ПДН выше 50% взяли ипотеку на 843,2 млрд руб. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн руб. При этом с января по август 2023 г. ипотечное кредитование выросло на 18,5%.

В начале сентября источник, знакомый с обсуждением, сообщил «Ведомостям» о планах правительства ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. По словам собеседника, еще несколько месяцев назад стало понятно, что «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать».

На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.