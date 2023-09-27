17:22 (мск), источник: Московский комсомолец

WSJ: участники криптоотрасли начали готовиться к краху Binance

Участники криптоотрасли стали готовиться к тому, что Binance, крупнейшая криптовалютная платформа, может обвалиться, сообщает WSJ.

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Источник: Reuters

В качестве предпосылок к краху Binance называют, в том числе, расследование, которое может привести к уголовным обвинениям в отношении биржи и ее главы Чанпэна Чжао. Также сообщается, что Binance теряет популярность в США и запрещен во многих европейских странах.

За год платформа уволила около полутора тысяч сотрудников, а за три месяца ее покинули более десяти топ-менеджеров.

Обвал биржи может привести к снижению стоимости криптовалют, предполагают эксперты.

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