WSJ: участники криптоотрасли начали готовиться к краху Binance
Участники криптоотрасли стали готовиться к тому, что Binance, крупнейшая криптовалютная платформа, может обвалиться, сообщает WSJ.
Участники криптоотрасли стали готовиться к тому, что Binance, крупнейшая криптовалютная платформа, может обвалиться, сообщает WSJ.
В качестве предпосылок к краху Binance называют, в том числе, расследование, которое может привести к уголовным обвинениям в отношении биржи и ее главы Чанпэна Чжао. Также сообщается, что Binance теряет популярность в США и запрещен во многих европейских странах.
За год платформа уволила около полутора тысяч сотрудников, а за три месяца ее покинули более десяти топ-менеджеров.
Обвал биржи может привести к снижению стоимости криптовалют, предполагают эксперты.