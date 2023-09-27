Программа VII Московского финансового форума

ТАСС. На официальном сайте Московского финансового форума опубликована деловая программа.

На 17 экспертных площадках соберутся эксперты для дискуссий по самым важным и актуальным вопросам экономической и финансовой жизни страны. В обсуждениях примут участие представители власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.

Ключевым событием форума станет пленарная сессия «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». К участию в сессии приглашены Президент — Председатель Правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Мэр города Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашен Председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В рамках деловых сессий также выступят руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель ФНС России Даниил Егоров, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и другие.

Отдельное внимание на полях МФФ-2023 будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков.

Московский финансовый форум — площадка для обсуждения финансовой и бюджетной политики государства, актуальных вопросов развития отечественного финансового сектора. В ходе этих дискуссий определяются ключевые векторы развития российской экономики.

В этом году форум пройдет 28 сентября в ЦВЗ «Манеж». За прямыми трансляциями всех мероприятий деловой программы можно будет следить на официальном сайте форума.

Московский финансовый форум проходит при поддержке крупнейших российских компаний. Организаторы Форума — Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.

ТАСС — генеральное информационное агентство.