Минэкономики сообщило о росте ВВП в августе на 5,2%

«По оценке Минэкономразвития России, в августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% г/г (5,1% г/г в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% г/г (рост на 2,1% г/г за 7 месяцев 2023 года). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м месяцем ранее (предыдущая оценка за июль 0,5 м/м», — сказано в обзоре.

По расчетам министерства, из которых исключили сезонный фактор, в августе рост ВВП замедлился до 0,4% с 0,6%. Рост экономики за январь-август министерство оценило на 2,5%.

В обзоре Минэкономики также сказано, что 8 сентября Росстат опубликовал первую оценку ВВП за второй квартал 2023 года, которая совпадает с предварительной оценкой — рост на 4,9% год к году.

Глава Минэкономики Максим Решетников 22 сентября спрогнозировал курс доллара в 94 рубля к концу года. В ближайшие три года, по словам господина Решетникова, будет найдено новое равновесие на уровне 90−92 ₽ за американскую валюту.

Петр Бузлаев