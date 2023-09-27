Коды идут: российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, выяснили «Известия». Такую схему запустили как минимум два отечественных банка, еще пять — тестируют механизм, сообщили участники платежного рынка. По их словам, провести операцию российские туристы уже могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде. Чтобы ее совершить, клиенту достаточно отсканировать QR и подтвердить действие. Рынок гибко адаптируется к нынешним условиям и находит решения для приема безналичных транзакций граждан, отметили в ЦБ.

Безграничный доступ

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии — например, в Таиланде и Лаосе, рассказал «Известиям» партнер «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, такую возможность наладили как минимум две российские кредитные организации. Для этого они договаривались с местными банками. Внедрять механизм для отдельных точек было бы слишком долго, отметил он.

Для клиентов система действует так же, как в РФ: турист сканирует код и подтверждает транзакцию, объяснил Илья Иванинский. Сейчас за границей не очень много мест, где принимают такой способ, однако платежи уже идут. Нужно подключать больше банков-партнеров, и тогда схема станет более популярной, считает он.

В отдельных странах, которые открыты для прямых путешествий россиян, действительно работает оплата через QR и карты «Мир», подтвердил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, схема реализована на базе СБП и расчетных счетов. Лидер по объему таких транзакций — Турция, особенно курортная часть страны, добавил эксперт.

О запуске такой опции говорил МТС банк. Через него схема пока работает только в Таджикистане, однако переговоры также ведутся с кредитными организациями в Узбекистане, Армении и Киргизии, рассказал член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

По его словам, в Узбекистане такой метод приема платежей наладил российский Капитал банк. В целом же эта система активно используется еще в Турции и на Кубе. «Известия» направили запросы в эти финорганизации.

Сейчас услугу тестируют пять российских кредитных организаций, уточнил Алексей Порошин. Однако информация о них закрыта, потому что есть риск наложения санкций и вторичных мер со стороны Запада. В дружественных странах описанная система оплаты вполне работоспособна и имеет большие перспективы, считает эксперт.

Путь оплаты

Рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, которые позволяют гражданам проводить безналичные платежи и переводы, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: способы все разные. Применяемые технологии и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.

Банки и бизнес решают этот вопрос самостоятельно, выстраивая партнерские отношения с кредитно-финансовыми организациями других государств, отметили в пресс-службе НСПК.

В разных странах схема проведения транзакций через QR для бизнеса может отличаться, объяснил источник «Известий» на платежном рынке. В государствах ближнего зарубежья средства чаще всего поступают через СБП.

Существует и иной механизм: при сканировании кода клиента переводят на страницу с выбором метода оплаты, например, картой российской кредитной организации, через систему быстрых платежей или другим способом. Затем средства отправляются в иностранный банк по каналу, о котором договорились стороны (это не обязательно СБП), заключил источник.

В крупнейших российских финорганизациях не ответили на запрос «Известий», рассматривают ли там запуск системы приема денег за границей по СБП.

Развитие новых форм платежей спровоцировано уходом из РФ Visa и Mastercard, напомнил директор подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик. После этого карты международных систем, выпущенных российскими финорганизациями, перестали работать за рубежом. Также от обслуживания карт «Мир» отказались в ряде стран-партнеров — например, в Турции.

По словам Олега Комлика, повлияла и работа по развитию альтернативных каналов проведения транзакций со стороны ЦБ, НСПК и других участников рынка. Оплата по QR-кодам через СБП была успешно апробирована в России. Если такая возможность начнет распространяться и за границей, особенно в дружественных странах, это будет очень удобно для граждан, добавил Олег Комлик.

Этот способ еще не начал массово использоваться, однако его внедрение значительно облегчит туристические поездки россиянам, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Пока, например, в Юго-Восточной Азии будет достаточно сложно найти места, где можно расплатиться таким методом, но там по-прежнему принимают карты Unionpay, напомнил Георгий Никонов из Vepay.

Среди других способов платежей за рубежом россиянам также доступны карты «Мир», добавил Алексей Тараповский. Их принимают в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Абхазии. Вариант сложнее — использовать криптовалюту. Однако больше половины граждан по-прежнему везут наличные за границу, отметил эксперт. Он добавил: при желании также можно оформить «пластик» зарубежного банка, но в ряде случаев для этого потребуется посетить другую страну.