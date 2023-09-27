Директор «Алросы» по стратегии: в России растут продажи инвестиционных бриллиантов

Интерес к инвестициям в бриллианты в России растет, во многом благодаря отмене НДС на их покупку у банков физлицами. Перед Московским финансовым форумом директор «Алросы» по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин в интервью ТАСС рассказал о приостановке компанией продаж на мировом рынке, росте интереса к инвестициям в бриллианты в России и прогнозе его дальнейшего увеличения, расширении продаж «Алросы» в России, а также о снижении ценности синтетических бриллиантов.

— Расскажите, как сейчас обстоят дела на мировом рынке бриллиантов? С чем связано снижение их экспорта из Индии?

— Начиная с 2021 года по мере ослабления коронавирусных ограничений мы наблюдали резкий, даже несколько аномальный, рост спроса на ювелирные украшения с бриллиантами во всем мире. Здесь сработал эффект отложенного спроса: во время пандемии люди откладывали помолвки, свадьбы и дорогие подарки, рынок в это время сильно разогрелся, а потом вслед за ювелирными украшениями резко взлетел спрос на бриллианты и алмазное сырье. Но примерно со второго квартала прошлого года спрос возвращается к нормальным уровням. Сейчас он снижается прежде всего на крупнейшем — североамериканском — рынке. Как следствие, сократились и поставки бриллиантов из Индии, мирового центра огранки. В целом алмазно-бриллиантовый рынок всегда был цикличным.

Недавно индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий обратился к алмазодобытчикам с просьбой временно приостановить продажи алмазов из-за снижения мирового спроса. Мы надеемся, что это позволит стабилизировать и сбалансировать рынок уже к началу 2024 года. Наша база активов и финансовое положение позволяют прибегать к таким мерам.

— А почему снижается спрос на бриллианты?

— Во-первых, рынок Северной Америки, на который приходится больше половины продаж, был перегрет, и сейчас мы видим его коррекцию. Во-вторых, потребительские настроения в США ухудшились на фоне роста инфляции и процентных ставок. При этом пострадал в основном так называемый средний бриллиантовый сегмент, на который, в частности, приходится основная часть покупок обручальных колец.

За спадом в алмазно-бриллиантовом сегменте традиционно следует подъем. Это вопрос времени. Как правило, в кризис проседают массмаркет и средний сегмент, в то время как инвестиционный спрос на редкие бриллианты, напротив, повышается. Повторюсь, рынок цикличен — это тоже важный фактор инвестиционной привлекательности бриллиантов. Сейчас хорошее время для входа в этот актив, который в долгосрочном периоде стабильно растет. Я говорю прежде всего о крупных бриллиантах высокого качества и цвета, а также о бриллиантах фантазийных цветов.

— Каков сейчас баланс спроса и предложения на бриллианты?

— Спрос в люксовой категории стабилен. Страдает недорогой ассортимент — бриллианты 0,3−2 карата средних характеристик. Сейчас запасы готовой продукции у индийских огранщиков выше, чем потребности ретейла, что оказывает давление на цены. На западных рынках катализатором спроса может стать период рождественских продаж в конце года.

— Как компания сейчас оценивает для себя перспективы внутреннего рынка? Планируете ли дальше наращивать объемы производства бриллиантов?

— Уход из России иностранных ювелирных брендов изменил ювелирный рынок как с точки зрения логистики, так и с точки зрения ассортимента. Российские компании в целом стали активнее осваивать ниши, которые до этого были заняты иностранными игроками.

Сейчас внутренний рынок является важным для ограночного комплекса «Алросы», и мы видим несколько перспективных направлений развития. Это расширение доли продаж бриллиантов для изготовления ювелирных украшений российскими ювелирами и развитие продуктов программы инвестиционных бриллиантов.

Для ювелирных компаний среднего ценового сегмента мы планируем расширить наше предложение мелкоразмерных бриллиантов, которые раньше производились в меньших объемах.

— Насколько привлекательными сейчас являются инвестиции в бриллианты?

— В прошлом году мы представили обновленную программу инвестиционных бриллиантов, в которую вошли два новых для российского рынка продукта: индивидуальные редкие бриллианты и так называемые бриллиантовые корзины с единой ценой за карат. Это один из немногих доступных сейчас для российских инвесторов квазивалютных активов. Бриллианты продаются за рубли, в то время как цены номинированы в долларах, что дает защиту от валютных и инфляционных рисков. В конце прошлого — начале этого года на фоне падающего рубля это преимущество отчетливо проявилось. Даже в условиях снижения мировых цен на отдельные категории бриллиантов рублевая доходность «бриллиантовых корзин» за 11 месяцев составила более 40%. По редким бриллиантам она доходит до 80%. Кроме того, это физический актив, у которого есть потенциал долгосрочного роста, высокая концентрация стоимости на единицу массы и относительно низкая волатильность.

— А кому вообще подходит стратегия инвестирования в бриллианты?

— Прежде всего это защитный актив для состоятельных клиентов, больше всего он может быть интересен тем, кто хочет диверсифицировать инвестпортфель за счет менее рисковых инструментов с относительно низкой волатильностью. Судя по прошлому опыту, спрос на бриллианты достаточно слабо реагирует на внешние шоки и быстро восстанавливается. Но оптимальный горизонт планирования для инвестиций в бриллианты — минимум несколько лет.

— Вырос ли спрос на инвестиционные камни за последний год?

— В октябре прошлого года в России был отменен НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков, что очень повысило привлекательность этого актива и потенциал рынка в целом. Если в прошлом году продажи инвестиционных бриллиантов увеличились втрое, то в этом году — уже более чем в шесть раз. Спустя год мы наблюдаем устойчивый тренд, свидетельствующий о росте популярности новых активов. Сегодня к продажам инвестиционных бриллиантов подключились уже 16 банков, а всего, с учетом реализации ювелирных изделий, — более 20 партнеров. Сам механизм программы полностью разработан, но, поскольку для банков это новое направление, им еще требуется какое-то время на отработку технологии продаж, обучение специалистов. Клиенты тоже должны распробовать новый продукт.

У продукта «бриллиантовые корзины» есть опция обратного выкупа «Алросой» с небольшим конкурентным спредом. Аналогичную процедуру мы планируем вскоре ввести и в отношении редких бриллиантов. Пока же их можно реализовать на электронной аукционной площадке «Алроса».

— Как вы оцениваете дальнейшие перспективы инвестиций в бриллианты для россиян?

— Рост интереса к инвестбриллиантам очевиден. Квазивалютные инструменты сейчас вообще в фокусе внимания частных инвесторов, тем более на фоне ситуации с валютными курсами.

Сдерживающим фактором пока выступает достаточно высокий порог входа — $20 тыс., но мы рассматриваем варианты его снижения. В том числе обсуждаем вопрос о создании более сложных инвестиционных инструментов в виде ПИФов или цифровых активов, которые тоже могут активно использоваться на российском рынке и сделают инвестиции в бриллианты более доступными для более широкого круга инвесторов. При условии, что нулевая ставка НДС на покупку бриллиантов сохранится, мы ожидаем, что рынок инвестиционных бриллиантов в ближайшие годы вполне может расти двузначными темпами.

— А как насчет перспектив спроса на синтетические бриллианты? Конкурентоспособны ли они?

— Рынок ювелирных искусственных бриллиантов в последние годы действительно переживает своеобразный бум. С 2018 года их доля в общем объеме продаж бриллиантов выросла в несколько раз, но вместе с этим уже сейчас эта продукция обесценивается. Средняя цена за 1-каратный синтетический бриллиант по сравнению с тем же 2018 годом упала уже втрое, и цены будут и дальше снижаться по мере роста объемов производства. Поэтому у них нет инвестиционного потенциала.