«Биннофарм групп» планирует выйти на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии. В частности, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. Об этом сообщил генеральный директор и член совета директоров «Биннофарм групп» Рустем Муратов на VIII Всероссийской GMP-конференции, которая проходит 27—29 сентября в Екатеринбурге.

«Мы планируем выходить на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас, в ближайшей перспективе смотрим на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Может быть, Мьянма, но на это надо будет посмотреть. Достаточно емкие рынки, достаточно большое количество населения. И мы понимаем, каким образом будем свои продукты там коммерциализировать», — сказал он.

В июне компания открыла первую дочернюю компанию в Китае. «Буквально на текущей неделе начались первые операции с ней», — сказал Муратов.

Он пояснил, что сначала продуктов будет не очень много — порядка десятка. Выход на эти рынки займет порядка 1,5 года. «Мероприятия по регистрации уже начали, там достаточно сложный процесс — есть разница между продуктами у нас и теми, которые вращаются на азиатских рынках. Поскольку все страны жаркие, надо все продукты положить на стабильность, чтобы они, грубо говоря, свои качества проявили на длительном периоде времени, это самый длинный кусок, мы сейчас с ним стартовали», — добавил Муратов.

От также уточнил, что компания «имеет в прицеле» выходы и на российские, и на азиатские биржи. «[Важно] состояние рынков текущих. Текущие рынки в России не очень позитивные, поэтому мы пока к этому снаряду не подходим вплотную. По поводу азиатских бирж: там сейчас сложнее. Чтобы выходить на эти биржи, надо иметь бизнес там. Это лежит в общей нашей логике, стратегии, потому что мы как раз бизнес там заводим. Как только они заведутся, будут существовать, можно будет об этом разговаривать», — пояснил Муратов.

По его данным, в 2023 году в целом ожидается рост объема производства продукции «Биннофарм групп» на 20% по сравнению с прошлым годом. «Мы анонсировали создание нашего нового R&D-центра, сейчас он запущен и занимается разработкой новых медикаментов. Мы и раньше выпускали больше 20 продуктов ежегодно, сейчас планируем выпускать больше — около 40», — также рассказал Муратов.

«Биннофарм групп» образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система», объединяет производственные площадки в различных регионах России — в Зеленограде, Красногорске, Оболенске, а также в Кургане и Ставрополе. Входит в топ-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России.