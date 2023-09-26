В Госдуму внесли законопроект о расширении оборота цифровых прав

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы документа, существование обязательства в цифровой форме накладывает определенные ограничения на его оборот вне информационной системы, что, с одной стороны, препятствует выводу этого инструмента на классический рынок капитала и осложняет привлечение инвестиций, а с другой — делает рынок цифровых прав «фрагментарным и неликвидным, поскольку их оборот ограничивается рамками тех информационных систем, в которых они существуют».

В законодательстве уже предусмотрен механизм вывода цифровых прав на традиционный рынок капитала путем их обездвижения в информационной системе и выдачи бездокументарных ценных бумаг (цифровых свидетельств), удостоверяющих такие цифровые права.

«В данной конструкции обладателем цифрового права будет являться обладатель цифрового свидетельства, оборот которого осуществляется уже по правилам, предусмотренным для бездокументарных ценных бумаг», — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем такой механизм «секъюритизации» цифровых прав применяется исключительно в отношении утилитарных цифровых прав, что делает их более удобными и привлекательными для участников оборота по сравнению с иными цифровыми правами, такими как цифровые финансовые активы, указывают авторы документа. Законопроектом предлагается распространить этот механизм на любые виды цифровых прав, сделав их общими нормами. Принятие законопроекта будет способствовать созданию условий для обеспечения ликвидности цифровых прав, прозрачности их ценообразования, возможности приобретения и отчуждения цифровых прав без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями, отмечается в пояснительной записке.