Турецкая лира достигла исторического минимума к американскому доллару

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 9:06 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры.

Перед этим показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.

В настоящий момент нет данных, какая динамика сохранятся с турецкой лирой и какие могут быть дальше прогнозы.

В августе курс турецкой лиры также обновил новый исторический минимум. Лира вошла в тройку слабейших мировых валют наряду с российским рублем и аргентинским песо.