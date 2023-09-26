Кто пополнил индекс Мосбиржи, а кто его покинул

Как работает индекс Мосбиржи

Наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся компаний, виды деятельности которых относятся к основным секторам экономики, с сентября 1997 года объединяются Мосбиржей в фондовый индекс — IMOEX. Изначально его значение было взято за 100 единиц, а дальнейшую динамику ценовой фактор — рост капитализации компаний на основе стоимости акций, находящихся в публичном обращении. Значения индекса перечитываются каждую секунду во время работы торговой площадки самой Мосбиржи.

Акции компаний, которые соответствуют стандартам отчетности и обладают большой капитализацией, определяют в первый и второй котировальный список, а бумаги, не попавшие в первые два списка из-за несоответствия критериям и стандартам отчетности, капитализации и срока существования компании, определяются в третий эшелон. Четыре раза за год перечень ценных бумаг эмитентов, входящих в индекс, пересматривается. Что изменилось в расчете IMOEX с 22 сентября?

Кто попал в базу

Биржа включила в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС четыре новые компании. Первый — российский разработчик IT-решений Рositive Technologies. Компания продолжает демонстрировать уверенную экспансию на рынке. Так, объем отгрузок во втором квартале 2023 года вырос на 71% — до 3,3 млрд рублей. Второй новичок — интернет-сервис платежей QIWI. Депозитарные расписки выросли более чем в два раза за последний год, что привело к росту оборота торгов и популярности ценных бумаг. Однако отсутствие новостей о переезде компании в Россию, неопределенность выплат дивидендов и высокая конкуренция на рынке электронных платежей не добавляют оптимизма.

Третий эмитент — энергетическая компания «Юнипро». Благодаря работе нового энергоблока Березовской ГРЭС компания получила дополнительные выплаты, хотя технически и не может перечислить дивиденды акционерам, пока 83,7% акций владеет иностранный игрок. Замыкает четверку золотодобытчик «Селигдар». Менеджмент компании реализует стратегию по увеличению добычи золота и олова, в ходе которой к 2025 году планирует нарастить объем выработки золота на треть — до 10 тонн — благодаря запуску месторождения Хвойное.

Помимо этого, в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС вошли акции оператора морских грузоперевозок «Совкомфлот», обыкновенные и привилегированные акции металлурга и угледобытчика «Мечел», ценные бумаги энергетической Мосэнерго и девелопера ГК «Самолет».

Как это повлияет на котировки

Индекс покинут депозитарные расписки дискаунтера FixPrice. Это означает, что российские фонды и прочие институциональные инвесторы, стратегия которых заключается в приобретении активов на основе индекса, будут вынуждены продать депозитарные расписки FixPrice. Помимо них, в лист ожидания на исключение попали ценные бумаги ритейлера «Магнит». Зато политика приобретений ценных бумаг институциональными инвесторами может привести к краткосрочному всплеску спроса на ценные бумаги, которые попали в индекс.