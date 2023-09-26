«Новые люди» предложили запретить автопродление платных подписок в банковских приложениях

Как отмечается в письме, списание средств за онлайн-подписки обычно осуществляется через банковский счет. По оценкам экспертов, около 18% пользователей онлайн-сервисов в РФ имеют активные подписки, которыми не пользуются, но за которые продолжают платить. 62% пользователей сталкивались с автоматическим продлением онлайн-подписки, которой не планировали пользоваться.

По словам депутатов, зачастую пользователи активируют пробную версию подписки, а затем забывают ее отменить, что приводит к автоматической активации платной подписки без уведомления или согласия.