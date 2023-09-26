14:56 (мск), источник: ТАСС

«Новые люди» предложили запретить автопродление платных подписок в банковских приложениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат от фракции Антон Ткачев подготовили и направили на имя главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением дополнить банковские приложения функцией, запрещающей автоматическое продление платных подписок и списание денег за них. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

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Источник: Андрей Сизов/CC0

Как отмечается в письме, списание средств за онлайн-подписки обычно осуществляется через банковский счет. По оценкам экспертов, около 18% пользователей онлайн-сервисов в РФ имеют активные подписки, которыми не пользуются, но за которые продолжают платить. 62% пользователей сталкивались с автоматическим продлением онлайн-подписки, которой не планировали пользоваться.

По словам депутатов, зачастую пользователи активируют пробную версию подписки, а затем забывают ее отменить, что приводит к автоматической активации платной подписки без уведомления или согласия.

«С учетом изложенного прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в указание Банка России № 6225-У и другие нормативные акты ЦБ РФ, чтобы дополнить обязательный функционал мобильных приложений банков возможностью для пользователя отключить списание денег за платные подписки», — говорится в тексте письма.

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