«Новые люди» предложили запретить автопродление платных подписок в банковских приложениях
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат от фракции Антон Ткачев подготовили и направили на имя главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением дополнить банковские приложения функцией, запрещающей автоматическое продление платных подписок и списание денег за них. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.