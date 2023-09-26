Негатив внешних рынков не способствует покупкам российских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет на опасениях рецессии в основных экономических зонах мира. В Китае рынок вновь оглядывается на акции застройщиков. В США ставки близки к максимальным за 16 лет. В Японии рынок удерживается от более глубокого падения за счёт слабой иены. Металлы дешевеют. Всё это указывает на то, что российскому рынку будет весьма сложно расти в таких негативных внешних условиях. Поэтому нельзя исключать достаточно акцентированного снижения с тестированием уровня 3000 пунктов по Индексу МосБиржи.



Российский рынок незначительно снизился в понедельник. Индекс МосБиржи пытался выйти в плюс, но всё же продажи возобладали. Диапазон торговли составил 3056,23 п. до 3025,89 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,799 млрд руб.



По итогам торгов 25 сентября Индекс МосБиржи — 3045,39 п. (-0,12%), а Индекс РТС −997,09 п. (-0,29%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



Polymetal 548 4,52%

РусГидро 0,88 3,56%

Ростел -ао 73,17 1,7%

iПозитив 2 321 1,66%

Роснефть 520,65 1,31%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



НЛМК ао 202,26 −2,64%

ЭН+ГРУП ао 503,8 −2,02%

OZON-адр 2 541,5 −1,72%

Аэрофлот 40,34 −1,61%

ПИК ао 752,6 −1,41%

9 отраслевых индексов завершили день в плюсе. Лишь сектор металлов и добычи снизился на 0,93%. Рост более 2% показали секторы электроэнергетики (+2,22%), химии и нефтехимии (+2,56%).

В секторе металлов и добычи большинство компонентов снизились. Бумаги Polymetal (POLY) продолжили рост после возобновления торгов на прошлой неделе по завершению редоменциляции. Однако пока компания не готова обсуждать вопрос выплаты дивидендов, но может вернуться к их рассмотрению в конце текущего, или начале следующего года. Также выплаты на сверх доходы могут составить 600 млн руб, что существенно не отразится на финансовых результатах.



Бумаги «Мечел» (MTLR) не смогли выйти в плюс. Тем не менее компания сообщила о реструктуризации долга на $320 млн, а также о заключении мирового соглашения и соглашения об обязательствах с Банком ГПБ. «Банк ГПБ (АО) занял конструктивную позицию, что позволило компании реструктурировать задолженность по кредиту не только в части транша, предоставленного “Газпромбанком”, а полностью по всем трем траншам. Таким образом, размер неурегулированных кредитных обязательств Группы “Мечел” снизился с 15% до 3% от величины кредитного портфеля Группы. “Мечел” не имеет неурегулированных обязательств по кредитам, привлеченным в российских финансовых организациях», — говорится в пресс-релизе «Мечел».

Продолжилась дискуссия о рубле. Глава МЭР Максим Орешкин считает, что решить проблему курса лишь обязательной продажей валюты невозможно. Необходимо применить опыт китайской валютной системы. Однако к вечеру ЦБ РФ высказал своё мнение, которое выступает против каких-либо мембран для рубля, что породит разные курсы и приведёт к дисбалансу.

Меж тем в Минфине ждут рубль к концу года около 94 за доллар, а в 2024 году в диапазоне 90−92 ₽ То есть, фактически, закрепляется тот факт, что ослабление рубля на 35% и более за год это считается приемлемым. Сам же рубль смог немного укрепить свои позиции в понедельник. При этом объёмы нельзя назвать значительными. В паре USD/RUB наторговали на 79,394 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 150,146 млрд руб.



По итогам торгов:

USD/RUB — 96,235 (-0,02%),

EUR/RUB — 101,98 (-0,59%),

CNY/RUB — 13,144 (-0,11%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».