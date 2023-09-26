Негатив внешних рынков не способствует покупкам российских акций
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о важных событиях финансового дня.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о важных событиях финансового дня.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет на опасениях рецессии в основных экономических зонах мира. В Китае рынок вновь оглядывается на акции застройщиков. В США ставки близки к максимальным за 16 лет. В Японии рынок удерживается от более глубокого падения за счёт слабой иены. Металлы дешевеют. Всё это указывает на то, что российскому рынку будет весьма сложно расти в таких негативных внешних условиях. Поэтому нельзя исключать достаточно акцентированного снижения с тестированием уровня 3000 пунктов по Индексу МосБиржи.
Российский рынок незначительно снизился в понедельник. Индекс МосБиржи пытался выйти в плюс, но всё же продажи возобладали. Диапазон торговли составил 3056,23 п. до 3025,89 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,799 млрд руб.
По итогам торгов 25 сентября Индекс МосБиржи — 3045,39 п. (-0,12%), а Индекс РТС −997,09 п. (-0,29%).
Polymetal 548 4,52%
РусГидро 0,88 3,56%
Ростел -ао 73,17 1,7%
iПозитив 2 321 1,66%
Роснефть 520,65 1,31%
НЛМК ао 202,26 −2,64%
ЭН+ГРУП ао 503,8 −2,02%
OZON-адр 2 541,5 −1,72%
Аэрофлот 40,34 −1,61%
ПИК ао 752,6 −1,41%
В секторе металлов и добычи большинство компонентов снизились. Бумаги Polymetal (POLY) продолжили рост после возобновления торгов на прошлой неделе по завершению редоменциляции. Однако пока компания не готова обсуждать вопрос выплаты дивидендов, но может вернуться к их рассмотрению в конце текущего, или начале следующего года. Также выплаты на сверх доходы могут составить 600 млн руб, что существенно не отразится на финансовых результатах.
Бумаги «Мечел» (MTLR) не смогли выйти в плюс. Тем не менее компания сообщила о реструктуризации долга на $320 млн, а также о заключении мирового соглашения и соглашения об обязательствах с Банком ГПБ. «Банк ГПБ (АО) занял конструктивную позицию, что позволило компании реструктурировать задолженность по кредиту не только в части транша, предоставленного “Газпромбанком”, а полностью по всем трем траншам. Таким образом, размер неурегулированных кредитных обязательств Группы “Мечел” снизился с 15% до 3% от величины кредитного портфеля Группы. “Мечел” не имеет неурегулированных обязательств по кредитам, привлеченным в российских финансовых организациях», — говорится в пресс-релизе «Мечел».
Меж тем в Минфине ждут рубль к концу года около 94 за доллар, а в 2024 году в диапазоне 90−92 ₽ То есть, фактически, закрепляется тот факт, что ослабление рубля на 35% и более за год это считается приемлемым. Сам же рубль смог немного укрепить свои позиции в понедельник. При этом объёмы нельзя назвать значительными. В паре USD/RUB наторговали на 79,394 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 150,146 млрд руб.
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