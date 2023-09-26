На рынке отсутствует импульс

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,12% до 3045,39 п., индекс РТС — на 0,29%, до 997,09 п.

Опережающую динамику показали акции Совкомфлота (FLOT 114,15 ₽, +6,85%). В компании заявили, что прибыль во II полугодии 2023 года, как ожидается, будет сопоставима с прибылью в I полугодии (около 18 ₽ на акцию) при неизменных расходах на инвестиции в объёме $500−600 млн.

Отстающую динамику показали акции НЛМК (NLMK202,35 ₽, −2,61%), которые корректировались после роста на прошлой неделе.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 96,2350 ₽, евро до 101,9875 ₽

Минэкономразвития предлагает модель «некой мембраны между внутренним и внешним рынками рублей» для противодействия ослаблению рубля. Банк России заявил, что сегментация валютного рынка чревата множественностью курсов и негативными последствиями для финансовой системы.

Основные новости и события. Кабмин разрешил транспортировку нефтепродуктов, принятых к экспорту Транснефтью (TRNFP 141950 ₽, −0,6%) и РЖД до вступления запрета об экспорте нефтепродуктов.

Софтлайн объявил о завершении обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции ПАО Софтлайн. Торги начнутся сегодня под тикером SOFL.

Газпромбанк заключил с Мечел (MTLR 203,54 ₽, −0,49%) и ЧМК (CHMK 11300 ₽, +0,13%) мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств. Это позволит Мечелу существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%.

ПИК (PIKK 751 ₽, −1,6%) выкупил часть территории винно-коньячного предприятия в подмосковном Красногорске и может возвести там 120−140 тыс. кв. м жилья. Продажи нового жилья компании составляют порядка 2,5 млн кв. м в год.

Интер РАО (IRAO 4,2295 ₽, +0,24%) прогнозирует экспорт электроэнергии на уровне 10,5 млрд кВт-ч в 2023 году по сравнению с 13 млрд кВт-ч годом ранее. С начала года экспорт электроэнергии в Китай сократился на 21%.

По данным World Steel Association, Россия в августе 2023 года увеличила выпуск стали на 8,9% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн. За восемь месяцев с начала года выпуск увеличился на 3,9%.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках пасмурные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1%, китайский индекс Shanghai Composite — тоже на 1%. В отношении российского рынка придерживаемся нейтрального взгляда.