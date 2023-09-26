Деньги на кассы: ЦБ может передать хранение своих наличных банкам

Центробанк может передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам. Это один из вариантов развития системы наличного денежного обращения (НДО), который регулятор обсуждает с рынком и экспертами в преддверии подготовки Стратегии НДО после 2025 года, рассказал «Известиям» заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Такой формат позволил бы добиться большой экономии на перевозке и пересчете денег, а также обеспечить мобильность банков на случай сильных всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса. Кроме того, регулятор смог бы оптимизировать свою инфраструктуру. Но в этом есть и риски. Поэтому эксперты считают, что России с ее расстояниями больше подойдет гибридная модель — передача запасов по максимуму в банки, но с сохранением достаточных кассовых центров ЦБ.

В поисках формата

В прошлом году ЦБ начал активно размещать в хранилищах кредитных организаций собственные запасы наличных, разрешая их использовать для обслуживания клиентов. Такая мера понадобилась из-за всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса, чтобы не допустить перебоев. В некоторые дни в начале весны банкам пришлось пополнять свои кассы на сотни миллиардов рублей в сутки.

Эта практика оказалась чрезвычайно востребованной. Она позволяет банкам сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России. И самое главное — это позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью, ведь чтобы зачислить деньги на свой корреспондентский счет, банку не надо физически доставлять наличные в наши подразделения. Сергей Белов заместитель председателя ЦБ

Он сообщил, что банки готовы распространять эту практику как на удаленных территориях, так и в крупных городах и административных центрах. То есть формат будет масштабироваться и развиваться.

Более того, как сообщил «Известиям» Сергей Белов, ЦБ сейчас размышляет над Стратегией наличного денежного обращения после 2025 года и обсуждает с банками возможность изменения модели.

— Будем продолжать эту работу и, возможно, искать новые форматы, — подчеркнул он.

По словам зампреда ЦБ, в мировой практике есть централизованные модели, когда всё хранение наличных находится в руках регулятора, есть децентрализованные, когда этим занимаются только банки, а есть смешанные.

Будем дальше смотреть, координироваться с кредитными организациями. Важно хорошо подумать, к какой модели нужно прийти в перспективе. Сейчас она у нас смешанная, а далее нужно взвесить — или всё отдать в банки, или, напротив, полностью вернуть функцию хранения наличных денег регулятору. Мы пока исходим из того, чтобы передать часть наличности в коммерческие банки. Сергей Белов заместитель председателя ЦБ

Как напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, уже действующая стратегия развития НДО на 2021−2025 годы предусматривает возможность хранения налички в коммерческих банках. Эксперимент по передаче денег проводился до 2017 года, а до 2020-го регулятор изменил нормативно-правовую базу. По его словам, на 1 сентября 2023 года, по данным Банка России, эту модель полноценно используют четыре банка — «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, в 83 подразделениях которых хранятся наличные деньги.

«Известия» направили запросы в эти кредитные организации.

На больших расстояниях

Что касается модели, когда регулятор полностью передает на хранение свои запасы коммерческим банкам, тут есть и плюсы, и минусы, отметил зампред ЦБ в разговоре с «Известиями».

— Мы видели всплески спроса на наличные как в пандемию, так и в прошлом году. И никто от таких колебаний не застрахован. Использование большого количества подразделений кредитных организаций, которые будут хранить наличность, позволит нам более оперативно реагировать на ситуацию и удовлетворять спрос на наличные. Но в этом случае в масштабах страны мы должны иметь расчетные показатели и понимать, как эта модель должна работать, — обозначил плюсы модели Сергей Белов.

Но есть и риски.

— Мы рассчитываем объем наличных денег, который планируем передать на хранение в банки, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок. В Банке России мы храним деньги с большим запасом, чтобы покрывать потребность в наличных. А у кредитных организаций своих запасов может не хватить. Это критичный момент в ситуациях повышенного спроса, когда важно не допустить сбоев и не подорвать доверие людей к финансовой системе, — объяснил Сергей Белов.

Поэтому, подчеркнул он, очень важно выстроить модель таким образом, чтобы учесть все нюансы и особенности нашей страны, в которой из-за огромных расстояний деньги доставляются всеми видами транспорта. А на это уходит время.

— Чем меньше централизация, тем выше риск. Надо взвешивать все факторы. Например, Швеции (одна из стран, где наиболее активно передаются функции по хранению и обработке денег в коммерческие банки. — «Известия») достаточно пяти кассовых центров, чтобы оперативно подстраховывать банки с наличностью, а у нас, конечно, не такие расстояния, — сказал Сергей Белов.

Взвешенный подход

Опрошенные «Известиями» эксперты также отмечают как положительные последствия передачи хранения запасов наличности банкам, так и риски. Так, среди плюсов для ЦБ — снижение нагрузки на кассовые подразделения и инкассаторов, поскольку не нужно постоянно перевозить деньги между кредитными организациями и регулятором, считает Алексей Войлуков. Для банков это оптимизирует ликвидность, удешевляет и ускоряет работу по доставке, пересчету наличных, загрузке кассиров. Кстати, обработка и пересчет осуществляются при каждой перевозке денег как ЦБ, так и кредитными организациями.

Аналогичные плюсы видит эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов, который полагает, что в целом механизм может быть полезным. Особенно с учетом активного проникновения электронных платежных средств в товарно-денежный оборот и снижения потребности в наличных.

Накладные расходы при их перевозке в расчете на перевозимый объем денежных средств могут возрастать, что влечет за собой снижение периодичности подкрепления. Размещение наличных средств в кредитных организациях гипотетически позволит смягчить эти эффекты. Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Руководитель Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея также предположил, что в такой модели могут легче проходить эффекты денежно-кредитной политики.

При этом Игорь Сафонов считает, что в качестве минусов данной модели могут быть возросшие затраты на хранение наличных денег в кредитных организациях.

Важно также отметить, что трансформация модели НДО в пользу увеличения запасов наличности в банках потребует и новых нормативных изменений. Например, Великобритания на законодательном уровне закрепила обязанность банков обеспечивать свободный доступ населения и бизнеса к наличным деньгам.

Возникает вопрос и инфраструктуры банков. Например, в 1990-е были сотни кассовых центров (КЦ), потом они начали постепенно трансформироваться, и их число стало сокращаться. На данный момент, как следует из данных ЦБ, осталось 58 таких центров. И передача наличности банков приведет к дальнейшей оптимизации.

— Модель передачи запасов ЦБ на хранение в кредитные организации ведет к оптимизации и сокращению расчетной сети Банка России, что, в свою очередь, уменьшает количество точек, где обслуживаются наличные деньги. Учитывая, что объем наличных денег растет год от года последние пять лет, в будущем банки будут вынуждены доставлять деньги из удаленных точек, а это может стать для них нерентабельным, — отметил Алексей Войлуков.

По его мнению, для нашей страны оптимальной видится гибридная модель НДО, которая подразумевает, что Банк России поддерживает собственную инфраструктуру, но делегирует часть своих функций коммерческим банкам, компенсируя им затраты. Смешенный формат целесообразным считает и Игорь Сафонов.

Справка «Известий»

Как следует из документов ЦБ, в целях минимизации операционных и иных рисков в работе с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, будут допускаться только кредитные организации, удовлетворяющие определенным требованиям:

— обладающие собственными средствами в сумме не менее 130 млрд рублей;