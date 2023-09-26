Центробанк заявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 9,77%

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде сентября была на уровне 9,7%, в третьей декаде августа — на уровне 9,66%.
В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят «Сбербанк», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.