15:01 (мск), источник: ТАСС

Центробанк заявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 9,77%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде сентября 2023 года повысилась по сравнению с первой и составила 9,77%. Об этом говорится в материалах Банка России.

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Источник: Reuters

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде сентября была на уровне 9,7%, в третьей декаде августа — на уровне 9,66%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят «Сбербанк», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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