16:04 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 сентября до 96,24 рубля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 27 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,2378 рубля, что на 9 копеек выше предыдущего показателя.

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Источник: Reuters

Официальный курс евро понижен на 26 копеек, до 101,9888 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 1 копейку, до 13,1504 рубля.

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