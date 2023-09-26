ЦБ повысил курс доллара на 27 сентября до 96,24 рубля
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 27 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,2378 рубля, что на 9 копеек выше предыдущего показателя.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 27 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,2378 рубля, что на 9 копеек выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 26 копеек, до 101,9888 рубля.
Официальный курс юаня повышен на 1 копейку, до 13,1504 рубля.