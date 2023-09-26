17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: афганская валюта стала одной из самых крепких в третьем квартале

За третий финансовый квартал афганская валюта укрепилась на 9%. За год афгани вырос примерно на 14%, став третьей в мировом списке Bloomberg после валют Колумбии и Шри-Ланки.

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Источник: AFP 2023

Этого удалось достичь благодаря запрету талибов («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ) использовать доллар и пакистанские рупии в местных трансакциях. Также власти Афганистана ужесточили ограничения на вывоз долларов США и объявили онлайн-торговлю незаконной. За это жителям Афганистана грозит тюремное заключение.

Поддержке афганского валюты также способствуют гуманитарная помощь и рост торговли. Китайские, британские и турецкие компании заключили в текущем месяце контракты на сумму $6,5 млрд на разработку железных и золотых рудников. В январе власти Афганистана подписали соглашение с китайской компанией по добыче нефти.

В Афганистан регулярно поступает гуманитарная помощь. ООН, согласно данным службы финансового отслеживания, уже направила $1,1 млрд помощи Афганистану. По подсчетам ООН, стране потребуется около $3,2 млрд. В прошлом году на помочь Афганистану было направлено $4 млрд.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Афганистана покажет рост на 2−3% до 2025 года, однако из-за возможного уменьшения всемирной помощи страна может не достичь этого роста. Уменьшение гуманитарной поддержки связывают с систематическими нарушениями прав человека в Афганистане.

Александра Горошилова

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