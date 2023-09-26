Банк России ограничил вывод средств нерезидентов за рубеж

Данный запрет будет действовать еще 6 месяцев — с 1 октября 2023 года. Он касается как физических, так и юридических лиц из недружественных государств. Первоначально ограничения были введены 1 апреля 2022 года. Целью ограничений является поддержание финансовой стабильности в условиях санкций, поясняет ЦБ. Эксперты отмечают, что продление ограничений призвано не допустить масштабного оттока капитала за рубеж и ослабления курса рубля.