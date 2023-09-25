В Госдуму внесли законопроект о сохранении пособия при дистанционной работе в декрете

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением пособия по уходу за ребенком. Документы разместили в думской электронной базе.

Инициаторы предлагают дополнить статьи закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудового кодекса РФ новыми нормами, согласно которым право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет сохраняться за родителем, если он работает неполный рабочий день дистанционно.

Сейчас женщина или другой человек, фактически ухаживающий за ребенком, может находиться в декретном отпуске и работать на условиях неполного рабочего дня или на дому с сохранением пособия. Однако закон не предусматривает возможность дистанционной работы, при которой льгота сохраняется.

«Предлагаемый законопроектом механизм расширит уровень гарантий для семей, закрепив право на льготы, связанные с отпуском по уходу за ребенком в случае выполнения родителями работы, в том числе и в дистанционном формате, а также позволит родителям оптимизировать свое время для обеспечения семьи необходимым объемом как внимания, так и дохода», — говорится в пояснительных документах.