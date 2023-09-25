13:14 (мск), источник: Ведомости

«Софтлайн» завершил первый этап обмена расписок Noventiq на свои акции

«Софтлайн» сообщила, что обменяла более 14 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке. Это составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

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Источник: Freepik

Компания информирует, что в рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, каждый участник получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую находящуюся в его владении бумагу на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа.

При этом через 24 месяца в рамках третьего этапа каждый участник обмена получит еще по одной акции в расчете на каждую бумагу, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа, указала компания.

Старт торгов акциями «Софтлайн» на Мосбирже и «СПБ бирже» запланирован на 26 сентября под тикером «SOFL». Процент акций компании в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит около 15,7%. Во free-float войдут акции, которые получены держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также бумаги, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Мосбиржа с 8 сентября ограничила расписками Noventiiq в связи с прекращением торгов. 31 июля Noventiiq подала заявку на исключение своих ГДР из списка торговой площадки. Это связано с разделением бизнеса Noventiiq на российский и международный.

Российское подразделение «Софтлайн», образованное в ходе разделения, предложило обменять ГДР Noventiiq на акции «Софтлайн». «Софтлайн» — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

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