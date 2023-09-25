11:34 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций демонстрирует снижение основных индексов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале сессии на Московской бирже демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: РИА "Новости"

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижается на 0,46%, до 3 035,04 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 993,36 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 051,85 пункта (+0,09%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,08% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составлял 999,2 пункта.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,02% — до 96,27 рубля, евро теряет 0,03%, опускаясь до 102,57 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,157 рубля (-0,02%), свидетельствуют данные валютных торгов на 10:15 мск.
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