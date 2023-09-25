Российский рынок акций демонстрирует снижение основных индексов

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижается на 0,46%, до 3 035,04 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 993,36 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 051,85 пункта (+0,09%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,08% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составлял 999,2 пункта.