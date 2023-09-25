Российские пивовары хотят изменить требования к напитку

Секретариат отраслевого технического комитета по стандартизации разослал своим представителям новый проект межгосударственного стандарта с уточненными и дополненными требованиями к выпуску пива. Копии письма и проекта стандарта есть у «Ъ». Инициатором разработки стал СРП, сообщили «Ъ» в объединении. Отзывы на проект секретариат просит прислать до 21 ноября 2023 года.

Документ ограничивает норму допустимой замены пивоваренного солода 20%, а долю сахаросодержащих продуктов — 2%.

Кроме того, вводится идентификация пива по минимальным уровням концентрации общего азота и иных веществ. Как поясняют в СРП, такие вещества образуются в нужном объеме в пиве, которое выпускается без высокоактивных ферментов и катализаторов, позволяющих ускорять производство. Также расширяется перечень культур, разрешенных для выпуска пива, в том числе за счет гречихи, овса и ржи.

Председатель совета СРП Даниил Бриман подчеркивает, что проект нового стандарта должен «поставить заслон» попыткам увеличить долю заменителей солода в пиве до 50%. Такая возможность предусмотрена техрегламентом ЕАЭС, разрешающим также использование сахаросодержащих продуктов в пределах 5%. Как отмечает господин Бриман, Россия полностью обеспечивает себя солодом и ассортимент сырья в последние годы существенно вырос, что позволят выпускать пиво различных сортов. Гендиректор МПБК «Очаково» (марки «Халзан», «Ячменный колос») Юрий Антонов отметил, что идеи по увеличению доли солода в пиве «отвечают убеждениям компании о качественном напитке».

В Минфине заявили «Ъ», что проект нового стандарта не получали, добавив, что уже предлагали снизить с 50% до 20% предел замены пивоваренного солода в рамках регламента ЕАЭС. В ЕЭК сообщили «Ъ», что публичного обсуждения предложенных изменений не было и регламент по плану должен вступить в силу с 1 января 2024 года, если не поступят предложения о переносе сроков.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», ОПХ) Вячеслав Мамонтов говорит, что члены объединения не поддерживают редакцию проекта.

АПП, продолжает он, выступает против искусственных ограничений по рецептуре, так как это противоречит запросам потребителей, ожидающих разнообразия вкусов пива. Эти нормы привели к появлению в РФ категории «пивные напитки», а также негативно влияют на экономику производителей, добавляет господин Мамонтов.

Технолог по инновациям ОПХ (бренды «Охота», «Бочкарев») Алла Шапиро отмечает, что сахар нужен в том числе для получения более крепкого или слабого пива, придачи особого привкуса и в мире ограничений на его применение в пиве нет. По ее словам, для упоминаемых показателей идентификации пива нет наработанной доказательной базы и оценка напитка по этим параметрам — очень спорная идея. К примеру, концентрация общего азота, отмечает госпожа Шапиро, зависит от содержания белка в сырье, а при производстве пива добиваются осаждения и удаления белковых веществ для улучшения стабильности напитка.

Независимый эксперт Алексей Небольсин отмечает, что в составе АПП «фактически остался глобальный игрок», что может снизить лоббистские возможности объединения. Доли Carlsberg Group в «Балтике» переданы в управление Росимущества, а принадлежавшая Heineken ОПХ продана группе «Арнест». По словам эксперта, ужесточение требований к производству пива увеличит себестоимость, но повышение цен в условиях общего роста издержек неизбежно. Кроме того, отмечает он, минимальная розничная цена на пиво, скорее всего, будет введена, что приведет к исчезновению самых дешевых брендов.