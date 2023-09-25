Решетников: среднегодовая инфляция в 2024 году будет на уровне 7,2%

Годовая инфляция ожидается на высоком уровне в течение практически всего 2024 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, его слова передает «Интерфакс». Среднегодовая инфляция ожидается на уровне 7,2%, хотя к декабрю 2024 года она и снизится до 4,5%, добавил он. «Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но, тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — прокомментировал Решетников вопрос об инфляции.

Согласно прогнозу Банка России, который он обновил при повышении ключевой ставки до 13%, по итогам 2023 года годовая инфляция будет находиться в диапазоне 6,0−7,0%. При этом денежно-кредитная политика ЦБ должна ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели. «С учетом этой политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем», — сообщал регулятор в релизе. По прогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция ускорится с 5,2% в августе до 5,7% в сентябре, 7,5% в декабре 2023 года, 8,1% в марте 2024 года, 8,3% в июне 2023 года. Затем динамика поменяется — и она замедлится до 6,6% в сентябре 2024 года и 4,5% в декабре 2024 года.

Говоря о сдерживании инфляции из-за ослабления рубля только через ключевую ставку, Решетников отметил, что это делает «заложником» реальный сектор экономики. В середине августа Банк России на внеочередном заседании повысил ставку до 12%, мотивируя это решение в том числе переносом ослабления рубля в цены: «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания». Решение проблемы с колебанием рубля в Минэкономразвитии видят в «аналоге китайской модели» — «когда существует некоторая мембрана между внутренним и внешним рынком рублей», рассказал Решетников.

В понедельник, 14 августа, когда ЦБ заявил о проведении внепланового заседания, цена за доллар достигла 101 рубля, цена евро — 110. Всего с 21 июля, дня когда было принято решение о повышении ключевой ставки до 8,5%, по пятницу, 11 августа, рубль потерял по отношению к доллару 9,4% своей стоимости, по отношению к евро — 7,5%, а к китайскому юаню — 8,6%. Помощник президента России Максим Орешкин в своей авторской колонке для ТАСС заявлял, что основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — это мягкая ДКП Банка России.