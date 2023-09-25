Мосбиржа со 2 октября ограничит обращение иностранных бумаг для «неквалов»

Московская биржа со 2 октября 2023 года ограничит обращение ценных бумаг иностранных компаний — акций, облигаций и паев ETF — среди неквалифицированных инвесторов. Всего в списке таких бумаг 679 штук, следует из сообщения торговой площадки. «По указанным ценным бумагам в торговой системе фондового рынка Московской биржи со 2 октября 2023 года будет ограничена подача заявок на покупку за счет клиентов, не имеющих статуса квалифицированный инвестор», — говорится в релизе.

Биржа делает такие ограничения в рамках указания ЦБ «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», которое вступает в силу с 1 октября. При этом уже с начала 2023 года действует полный запрет на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг из «недружественных» стран. Неквалифицированные инвесторы могут приобретать ценные бумаги «дружественных» стран, которые не учитываются через инфраструктуру «недружественных» государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Согласно документу, только для квалифицированных инвесторов предназначены:

— ценные бумаги, выпущенные в недружественных государствах;

— ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

— поставочные производные финансовые инструменты, где такие бумаги являются базисным активом.

На конец второго квартала 2023 года в России насчитывалось 617 тысяч человек квалифицированных инвесторов, ранее отмечал ЦБ.