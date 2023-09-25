20:24 (мск), источник: Газета.Ру

Матвиенко предупредила, что финансовая дыра в «Почте России» может превратиться в яму

В «Почте России» растет финансовая дыра, и ситуацию нужно анализировать с участием правоохранительных органов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство может обязать маркетплейсы платить в пользу «Почты России». В госкомпании «Газете.Ru» сообщили, что за шесть месяцев им удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, однако ситуация «остается напряженной».

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Источник: Агентство «Москва»

«Дыра превратится в яму»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что в «Почте России» растет финансовая дыра и необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию. Об этом она заявила на заседании, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну, невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует.

Валентина Матвиенко

По ее словам, необходимо создать «правильную финансовую модель существования» предприятия. «Откладывать в долгий ящик», отметила Матвиенко, в этой ситуации недопустимо, иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

В свою очередь Решетников заявил, что вопрос финансового состояния «Почты России» «вызывает большую озабоченность». По его словам, кабмин рассматривает возможность введения инфраструктурного платежа для маркетплейсов в пользу «Почты России». Подобный шаг необходим для обеспечения данной организации стабильного источника дохода и сбалансирования ее экономики, подчеркнул он. Решетников отметил, что у правительства сейчас есть два варианта:

либо бюджет берет на себя обязательства по содержанию «Почты России», либо маркетплейсы ее поддержат.

«Реально мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент — нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это “Почта” гарантирует и под это нужен план финансового оздоровления “Почты России”, — сказал Решетников.

На ситуацию с данной государственной компанией изначально обратил внимание член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Сенатор заявил, что «в настоящее время требует решения вопрос поддержки “Почты России”. Также он сообщил, что “просматриваются” варианты инфраструктурного платежа маркетплейсов в пользу данной организации (до 28 млрд руб. в год) или установление единых правил доставки товаров для маркетплейсов.

«Почта осуществляет доставку на основании лицензии и соблюдения всех соответствующих требований, тогда как маркетплейсы и интернет-магазины создают альтернативные сети и открывают пункты выдачи преимущественно в прибыльных локациях», — пояснил сенатор. Орденов спросил Решетникова, какой из вариантов мог бы стать решением.

«Напряженная ситуация»

За первые полгода «Почта России» смогла улучшить свое финансовое положение, хотя «ситуация остается напряженной». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил гендиректор предприятия Михаил Волков.

«За полгода нам удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения», — сказал Волков.

По его словам, около 27 тысяч отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. «Они нужны людям, но для их содержания необходима системная поддержка», — добавил он.

По словам Волкова, большинство пунктов имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию.

Показатели почты

За последние 10 лет «Почта России» сменила 5 руководителей, а сама компания претерпела ряд существенных изменений, результатом которых стало сокращения времени доставки почтовых отправлений, а также повышение качества обслуживания клиентов.

За 2020 год выручка «Почты России» по МСФО составила 210,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб. Было доставлено 108 млн посылок из российских интернет-магазинов, подключено несколько крупнейших маркетплейсов.

За 2021 год выручка организации составила 228,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Объем цифровой выручки увеличился на 42% по сравнению с 2020 г. и составил 52,8 млрд руб.

Убытки настигли компанию в 2022 году — впервые за 9 лет. Их сумма составила 27 млрд рублей. Выручка «Почты России» уменьшилась на 4%, составив 208,4 млрд рублей. При этом операционные расходы выросли на 16 млрд руб.

Организация связала такие показатели с увеличением расходов на логистику, стоимость обслуживания техники и т. д.

«Из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений», — пояснили в компании.

В январе 2023 года «Почту России» возглавил Михаил Волков, руководивший до этого «Национальной лотереей». Одной из приоритетных задач «антикризисной команды» с новым гендиректором называлось улучшение показателей и доходов.

Михаил Родионов, Мария Алферова

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