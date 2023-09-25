16:57 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события на финансовых рынках

Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество на последней неделе сентября, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

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Андрей Стратичуканалитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.
Источник: Freepik

На этой неделе главным событием станет закрытие реестров акционеров — в понедельник Банк Авангард и Гемабанк закрыли их по дивидендам в размере 47,08 и 42 рубля соответственно.

28 сентября «Татнефть» проведет повторное ВОСА по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие 2023 года, а Мосбиржа представит новую долгосрочную стратегию и дивидендную политику. У Novabev Group и «Черкизово» будет последний день с дивидендом 320 и 118,43 рубля соответственно.

29 сентября «Ренессанс Страхование» проведет ВОСА, на котором решит вопрос дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 7,7 рубля на акцию, а НОВАТЭК рассмотрит возможность выплаты дивидендов в размере 34,5 рубля на акцию.

Отчет на неделе представит только одна компания — в понедельник Polymetal опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года.

В среду Росстат представит данные по недельной инфляции за период с 19 по 25 сентября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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