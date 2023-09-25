«Финам»: 25% бумаг в портфеле «квалов» приходится на американские инструменты

Четверть (25%) активов в агрегированном портфеле квалифицированных инвесторов приходится на американские бумаги, следует из анализа брокерской компании «Финам» поведения своих активных клиентов с января по сентябрь этого года. Согласно данным исследования, среднемесячная доля акций США в портфелях клиентов составила 19%, облигаций — 5%, а опционов — менее 1%.

При этом, как отмечает в своем сообщении «Финам», доля американских акций в портфелях российских квалифицированных инвесторов в значительной степени зависит от сезонного фактора. В сентябре и феврале она достигала максимума (26%), в июне — минимумами (15%). «Аналогичные предпочтения прослеживаются и в отношении облигаций на рынке США», — подчеркивает брокер.

В США российские инвесторы предпочитают совершать сделки с ценными бумагами компанй Tesla, Alibaba, Apple, NVIDIA и Advanced Micro Devices. Также популярностью на американских биржах среди клиентов «Финама» пользуются срочные контракты на натуральный газ, нефть Brent и благородные металлы.

Среди клиентов брокера более трети — квалифицированные. Средний размер клиентского портфеля с ценными бумагами США по итогам августа достиг 6 млн рублей. Активы в портфелях квалифицированных инвесторов, работающих с американскими бумагами, поступательно увеличиваются — в 2023 году ежемесячный прирост в среднем составил 5,6%.

С начала 2023 года действует полный запрет на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг из «недружественных» стран. «Мы исходим из того, что проблема не в самих бумагах, а в их учете депозитариями “недружественных” стран, и очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы», — объяснял регулятор введенные для неквалифицированных инвесторов ограничения на покупку биржевых активов из «недружественных» стран.