Как получить кредит самозанятым: топ-5 советов

Дают ли кредит самозанятым.

В сентябре 2023 года количество самозанятых в России достигло 8,4 млн человек, следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС). Это официально зарегистрированные налогоплательщики на профессиональный доход. Эта доля трудоспособного населения является потенциальными заемщиками для российских банков. Многие из них предлагают самозанятым различные кредитные продукты — кредитные карты, потребительские кредиты, ипотеки, автокредиты.

Однако получить такой заем может быть не так просто, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Несмотря на то, что ФНС и Банк России договорились еще два года назад о том, что справка из приложения “Мой налог” должна подтверждать доход самозанятого, некоторые банки продолжают отказывать таким заемщикам в кредитах. Причина — в повышенных рисках. В условиях экономической нестабильности последних лет, когда банки начали массово снижать аппетит к рискам и увеличивать требования к заемщикам, пострадали, в том числе и самозанятые», — говорит Волков.

Крупные российские банки не предоставили «РБК Инвестициям» подробную статистику отказов по кредитам для самозанятых. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что динамика выдачи кредитов самозанятым повторяет общий тренд выдачи потребкредитов. «Оценка кредитного риска самозанятых осуществляется аналогично оценке рисков по физическим лицам с учетом особенностей дохода при расчете платежеспособности клиентов. Надбавок к ставке для самозанятых в “Сбере” нет», — добавили в банке.

Комментируя получение ипотеки, в пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что для самозанятых могут быть более жесткие требования к первоначальному взносу и комплекту предоставляемых документов при подаче заявки. При этом, подчеркнули в банке, ставки для этой категории заемщиков не отличаются от ставок для стандартных заемщиков. Самозанятым доступно оформление ипотеки на первичном и вторичном рынках как по льготным, так и по классическим программам.



Как взять кредит самозанятому

Если вы самозанятый и хотите получить кредит, последовательность ваших действий будет выглядеть так:

Выберите подходящий по условиям кредит.

Зарегистрируйтесь в банковских онлайн-сервисах для самозанятых. Например, они есть у «Сбера» и ВТБ. Через них подать заявку будет проще.

Получите справку о доходах из приложения «Мой налог», некоторые кредитные организации могут ее потребовать.

Подайте заявку онлайн или в отделении банка.

Дождитесь одобрения.

Получите кредит.

Рассчитывайтесь с банком без задержек по графику ежемесячных платежей.



Какие банки дают кредит самозанятым

Десятки крупных российских банков предлагают оформить кредиты самозанятым. Причем, как следует из информации на их сайтах, во многих случаях от заемщика требуется только паспорт. Вот примеры, какие кредитные продукты и на каких условиях можно получить:



Сбербанк

Кредитная карта по ставке 27,6% годовых, лимит до ₽1 млн Документы: паспорт.

Кредит на любые цели по ставке 14,5%, лимит до ₽30 млн, срок до пяти лет. Документы: паспорт, если кредит до ₽600 тыс., при сумме выше необходимо подключиться к сервису «Сбера» для самозанятых «Свое дело».

Ипотека по ставке от 6% семейная, без господдержки — 16,7%, лимит до ₽60 млн, первоначальный взнос от 15,1% на срок до 30 лет. Документы: паспорт и любой документ из списка — СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.

Коммерческая ипотека по ставке от 15,7%, лимит ₽100 млн, первоначальный взнос от 30% на срок до 25 лет. Документы: паспорт и справка о доходах (если не являетесь зарплатным клиентом «Сбера»).



ВТБ

Кредитная карта по ставке 9,9%-49,9%, лимит до ₽300 тыс. Документы: паспорт.

Кредит наличными по ставке от 3,9% (при страховании) на сумму ₽1−7 млн и ставке от 5,9% на сумму ₽100 тыс.—₽1 млн на срок от шести месяцев до пяти лет. Документы: паспорт.

Ипотека по ставке от 14% на сумму до ₽60 млн на срок до 30 лет. Документы: паспорт, номер СНИЛС, самозанятым необходимо вести деятельность не менее трех месяцев.

Автокредит по ставке от 4,1% на семь лет до ₽10 млн. Документы: паспорт.



Банк «Открытие»

Кредит наличными по ставке от 4% (при страховании) и ставке от 12,5% (без страхования), лимит до ₽5 млн на срок до пяти лет. Документы: паспорт, а также банк может запросить документы, подтверждающие доход не менее чем за последние 12 месяцев.

Ипотека по ставке 11,79% на срок до 30 лет до ₽60 млн, с первоначальным взносом от 10 до 80%. Документы: паспорт, справка о постановке на учет физлица в качестве самозанятого с электронной подписью ФНС и справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход с электронной подписью ФНС.



Альфа-банк

Кредит наличными по ставке от 4% на сумму до ₽7,5 млн на срок от одного года до пяти лет. Документы: при сумме до ₽300 тыс. нужен паспорт. Для получения суммы выше ₽300 тыс. необходим второй документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, а также справка о доходах и сумме налога физических лиц за последние три месяца.

Ипотека по ставке от 14,39% на вторичное жилье, семейная — от 5,6% на срок до 30 лет. Документы: паспорт, СНИЛС, документ о регистрации самозанятости, сведения о доходах в виде выписки банка по счету или справки из приложения «Мой налог».



МСП Банк

В МСП банке для самозанятых предоставляют кредит на развитие предпринимательской деятельности по ставке от 15,75% в рамках льготных госпрограмм поддержки, уточнили «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка. Сумма займа от ₽50 тыс. до ₽5 млн на срок до 36 месяцев. Документы: необходимо зарегистрироваться в системе банка АИС НГС.



Как самозанятому увеличить шансы на получение кредита

Несмотря на более жесткие требования к заемщикам-самозанятым, у них есть возможности увеличить свои шансы на получение кредита, в том числе льготного, говорит Алексей Волков. Для этого, по его словам, можно сделать следующее:

Тщательно поработать над кредитной историей. Чтобы повысить свой персональный кредитный рейтинг, можно брать небольшие кредиты, открыть кредитную карту и пользоваться ею, не допуская просрочек при погашении.

Подать заявку в банк, которым вы уже пользуетесь. Банк, который обеспечивает ваши расчеты, имеет к вам большее доверие и быстрее сможет проверить вашу платежеспособность.

Подготовить документы, подтверждающие наличие у вас свободных средств. Такими документами могут быть выписки со счетов за последние несколько месяцев. В них стоит включить дополнительные доходы, например, от сдачи недвижимости в аренду.

Накопить на первоначальный взнос. Если речь идет о залоговом кредите — ипотеке или автокредите — поможет существенный первоначальный взнос, лучше не менее 30%. Кроме того, поможет наличие дополнительных активов в виде недвижимости, чтобы иметь возможность дополнительного залога.