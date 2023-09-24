ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита

«В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако в основном люди жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную дополнительную услугу к кредитному договору, заключенному год назад или ранее (более 60% жалоб на навязывание допуслуг к кредиту)», — сказано в сообщении.

Что касается заключенных в этом году договоров, то ЦБ не наблюдает роста жалоб по ним, несмотря на восстановление и существенный рост кредитования.

Регулятор отметил, что самый распространенный вид дополнительных услуг — это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки, а также, например, подписку на онлайн-кинотеатр, консультационные услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее. В результате может набежать значительная переплата.

«Если такая услуга действительно нужна заемщику, он может ее приобрести, но это должен быть осознанный выбор, не под давлением менеджера и не с помощью уловок на сайте или в мобильном приложении кредитора», — отметил регулятор.

Банк России напомнил, что в стране действуют законы о сквозном «периоде охлаждения», в течение которого можно отказаться от таких услуг и вернуть деньги, о запрете предустановленных согласий клиентов (так называемый запрет «галочек»), а также другие нормы, ограничивающие возможность манипуляций и повышающие уровень информирования заемщика о своих правах.

Кроме того, с января 2024 года вступит в силу новый закон, который увеличивает «период охлаждения» с 14 до 30 дней и обязывает кредитора сообщать заемщикам о приобретенных ими дополнительных услугах и возможности от них отказаться. Закон также требует включения в полную стоимость кредита платежей за дополнительные услуги, связанные с кредитом, что должно помочь заемщику оценить стоимость заемных денег и принять осознанное решение о приобретении дополнительных услуг.