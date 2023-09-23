10:54 (мск), источник: Аргументы и факты

ОЭСР: рост ВВП России может составить 0,8% в 2023 году

Кроме того, в организации изменили сделанный ранее прогноз по инфляции.

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Источник: РИА "Новости"

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предположили, что рост ВВП России в 2023 году может составить 0,8%. Об этом сообщается в новом докладе организации.

Отмечается, что ранее международные эксперты предполагали падение российской экономики на 1,5% из-за санкций, однако теперь они оценили ее положительный прогноз. Так, по их оценкам, к 2024 году рост ВВП составит еще 0,9%.

Кроме того, в ОЭСР изменили сделанный ранее прогноз по инфляции. Специалисты предполагали, что она составит 5,4%, однако теперь они снизили показатель до 5,2%.

Такая корректировка данных вызвана ростом российского производства, а также активным развитием внутреннего рынка. Помимо этого, важным фактором является перенаправление экспорта из Европы в азиатские страны.

«Цена российской Urals в настоящее время — 70−75 долларов за баррель, притом, что действует эмбарго и есть потолок в 60 долларов. Развиваются логистика, грузоперевозки. Количество заказов у судоходных компаний увеличилось после отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций Запада», ― цитирует РИА Новости генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Ранее глава Минэка Максим Решетников заявил, что к концу 2023 года рубль укрепится до 94 за доллар США, экономика России вырастет на 2,8%, а инфляция замедлится до 4,5% в 2024 году.

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