ОЭСР: рост ВВП России может составить 0,8% в 2023 году

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предположили, что рост ВВП России в 2023 году может составить 0,8%. Об этом сообщается в новом докладе организации.

Отмечается, что ранее международные эксперты предполагали падение российской экономики на 1,5% из-за санкций, однако теперь они оценили ее положительный прогноз. Так, по их оценкам, к 2024 году рост ВВП составит еще 0,9%.

Кроме того, в ОЭСР изменили сделанный ранее прогноз по инфляции. Специалисты предполагали, что она составит 5,4%, однако теперь они снизили показатель до 5,2%.

Такая корректировка данных вызвана ростом российского производства, а также активным развитием внутреннего рынка. Помимо этого, важным фактором является перенаправление экспорта из Европы в азиатские страны.

«Цена российской Urals в настоящее время — 70−75 долларов за баррель, притом, что действует эмбарго и есть потолок в 60 долларов. Развиваются логистика, грузоперевозки. Количество заказов у судоходных компаний увеличилось после отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций Запада», ― цитирует РИА Новости генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.