Эксперт назвала ключевые для распознавания телефонных мошенников фразы

Слова о попавшем в беду родственнике — одна из самых популярных уловок, отмечает эксперт. Когда в телефонной трубке говорят о том, что с вашим родственником случилась беда, следует насторожиться, но не впадать в панику. Мошенники часто сообщают, будто близкий человек попал в ДТП или в больницу, даже звонят от его имени. Сбросьте звонок и перезвоните человеку, о котором вам сообщили.

Псевдооперации по банковским счетам — второе уязвимое направление мошеннических звонков. Распознать злоумышленников можно по фразам: «Вас беспокоят из службы безопасности банка/из Центрального банка», «Продиктуйте номер банковской карты», «Продиктуйте код из SMS-уведомления» и подобные. Триггерными словосочетаниями также являются: несанкционированное списание, отмена перевода денег, блокировка карты, безопасный счет.

«Услышав одну из этих фраз, срочно прервите разговор. Напомню, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций», — сказала Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Слова о том, что беседа конфиденциальна, ее содержание нельзя разглашать третьим лицам, должны насторожить и навести на мысли об аферистах, которые пытаются запугать. Эксперт советует прекратить такой разговор и перезвонить в банк, иную названную мошенником организацию или близким, о безопасности которых упоминали злоумышленники.

Утром 20 сентября мошенники, представившись операторами МТС, сообщили россиянам по телефону о якобы сбое в системе работы оператора связи. В МТС «Известиям» опровергли информацию о неполадках.