Всевидящее ЭКО. Как Мать и Дитя зарабатывает на отложенном спросе

Регионы катают на цикле

Клиники Мать и Дитя, которые находятся под управлением ГК MD Medical, в первой половине 2023 года продемонстрировали позитивные результаты. Радует восстановление основных операционных показателей: количество циклов ЭКО увеличилось на 13,7%, до 9,4 тыс., а число принятых родов выросло на 9,6%, до 4,5 тыс. При этом в регионах рост выручки по направлению ЭКО составил 23,7% по отношению к 2022 году. Вероятно, мы видим восстановление отложенного спроса, и это позитивный сигнал на фоне массового оттока платежеспособных пациентов, с которыми частные клиники столкнулись в минувшем году.

Второй драйвер выручки 一 успешный старт крупных инвестиционных проектов группы не в столице, а в регионах: госпиталя MD Group «Лахта», медкластера в Тюмени и клиники в Екатеринбурге. В сегменте родов в регионах поток вырос на 39,3%. Примечательно, что основной рост среднего чека у клиники идет именно в регионах, однако цены на услуги в них стоят в среднем вдвое дешевле, чем в столице. Так, во втором квартале по родам средний чек вырос до 202,8 тыс. рублей в регионах (+15,6%), но снизился в Москве, до 455,1 тыс. рублей (-7,4%).

В разрезе амбулаторных посещений позитивная динамика сохраняется как в столице, так и за ее пределами. Количество амбулаторных посещений выросло на 8,4% при росте среднего чека на 1,6−2,5% в Москве и регионах, а более маржинальные койко-дни в стационаре сократились на 1,1%. Вероятно, это связано с окончательным уходом «ковидного» направления.

Госпитальный ремонт

Двузначный рост был обязан конвертироваться в сопоставимое увеличение выручки, однако оборот вырос только на 5,7%, до 12,853 млрд рублей, зато подскочила рентабельность и чистая прибыль. Она выросла втрое, до 3,368 млрд рублей, при рентабельности в 26,2%. Компания смогла расплатиться по кредитам во второй половине 2022 года, но потратила 1,95 млрд рублей на капвложения.

Львиная доля 一 1,6 млрд рублей 一 пришлась на покупку готового актива будущего многопрофильного госпиталя MD Group «Мичуринский». Общая сумма планируемых инвестиций в проект, включая дополнительные инвестиции в медицинское оборудование и модернизацию здания, составят 2,8 млрд рублей.

Остров сокровищ

В первой половине 2023 года Мать и Дитя провела делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи и сменила банк-депозитарий на RCS Issuer Services S.AR.L. А в конце августа 2023 года на собрании акционеров было принято решение о перерегистрации головной компании в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

Это снимает ограничения перед выплатами акционерам: более того, Мать и Дитя может вернуться к выплатам и заплатить акционерам сразу за два пропущенных периода. Только за январь 一 июнь 2023 года Мать и Дитя виртуально принесла акционерам 43,6 рубля чистой прибыли на депозитарную расписку. На наш взгляд, за 12 месяцев 2023 года чистая прибыль компании может превысить 6,9 млрд рублей, что будет эквивалентно 92 рублям на ценную бумагу, или почти 10% доходности акционеров.