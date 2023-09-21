С 1 октября повысят социальные выплаты: Кто станет получать больше и как изменятся суммы начислений

С 1 октября оклады военных, силовиков и сотрудников иных органов власти вырастут на 10,5 процента. Это следует из постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2023 № 1046 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти». Это скажется и на размере военных пенсий. Соответственно, будет прибавка и определённым категориям пенсионеров.

Суммы социальных выплат заметно изменятся в ряде регионов. Это касается как размера пособий на детей, так и разовых выплат льготникам. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об основных изменениях в социальной сфере.

Так, в Рязанской области с 1 октября повышается размер регионального единовременного пособия при рождении ребёнка. Право на него предоставляется одному из родителей либо человеку, его заменяющему, в случае рождения третьего и последующих детей либо рождения двух и более детей одновременно.

Размер выплат при рождении третьего и последующих составит 5688,98 рубля, при рождении двойни — 11 377,96 рубля, при рождении тройни — 17 066,95 рубля.

В Саратовской области с 1 октября должны будут проиндексировать различные выплаты на 6,1 процента. В частности, прибавка затронет пособие на ребёнка гражданам, проживающим на территории региона; единовременное пособие лицу, награждённому орденом «Родительская слава»; ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития; дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка и деньги на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви.

Увеличат также выплаты на каждого члена многодетной семьи для посещения театров; на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях; единовременное денежное пособие членам семьи погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного при тушении огня или проведении аварийно-спасательных работ. Увеличится и региональный материнский капитал.

Повысят и ЕДВ ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Саратовской области. Вырастут выплаты на возмещение расходов на погребение реабилитированных лиц, проживавших в регионе. Также повышается ЕДВ на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оксана Красовская ведущий юрист «Европейской юридической службы»

В Новосибирской области учреждены 115 стипендий Правительства Новосибирской области для студентов, которые обучаются по программам магистратуры. Каждая составит 10 000 рублей в месяц. Стипендии назначаются по результатам конкурсного отбора, ежегодно проводимого Минобразования НСО. Стипендии будут назначаться начиная с 1 октября на весь период обучения стипендиата и выплачиваться будут за счёт средств областного бюджета.

Кстати, в Социальном фонде России рассказали, что теперь на определённые льготы могут рассчитывать работодатели. Например, СФР перечислил с начала года 730 миллионов рублей работодателям за трудоустройство людей по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии обратились 2,2 тысячи руководителей предприятий, которые приняли на работу 13,2 тысячи человек.

— На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по зарплате, налогам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда. Сейчас это 16 242 рубля. Кроме того, выделяются соответствующие средства на уплату страховых взносов, — отметили в СФР.

Эту сумму работодатель получит трижды. Первый раз — через месяц после приёма соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода. Таким образом, средняя компенсация составляет сегодня около 60 тысяч рублей на сотрудника. В регионах, где есть районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину.