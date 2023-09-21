10:56 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,32%, индекс РТС снизился на 0,18%

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 0,43% и находился на уровне 3 054,82 пункта, индекс РТС падал на 0,38% и находился на отметке 998,69 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 058,2 пункта (-0,32%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,18% до 1 000,75 пункта.

К 10:20 мск курс доллара на торгах Мосбиржи растет на 0,22% — до 96,36 рубля, евро находится на отметке 102,63 рубля (-0,38%). Курс юаня прибавляет 0,11% и находится на уровне 13,176 рубля.

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