Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 0,43% и находился на уровне 3 054,82 пункта, индекс РТС падал на 0,38% и находился на отметке 998,69 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 058,2 пункта (-0,32%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,18% до 1 000,75 пункта.