Московская биржа запустит торги дирхамом ОАЭ с расчетами в рублях

Московская биржа с 25 сентября добавит в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях пару «дирхам ОАЭ — российский рубль», говорится в сообщении торговой площадки.

Этот инструмент позволит инвесторам открыть позицию без физических расчетов в дирхамах. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться в рублях по курсу Банка России. В таком же режиме с июня 2023 года торгуется валютная пара «швейцарский франк — российский рубль», отметила биржа. Новый инструмент может быть интересен широкому кругу клиентов, у которых есть необходимости хеджировать спот-операции, говорится в ее сообщении.

Также с 25 сентября Мосбиржа позволит рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом с четырьмя валютными парами: «турецкая лира — российский рубль», «доллар США — турецкая лира», «гонконгский доллар — российский рубль» и «доллар США — гонконгский доллар». Это расширит возможности участников торгов и сделает более гибким обслуживание клиентов, в том числе компаний — участников внешнеэкономической деятельности, заявила Московская биржа.