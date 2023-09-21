Московская биржа запустит торги дирхамом ОАЭ с расчетами в рублях

Московская биржа с 25 сентября добавит в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях пару «дирхам ОАЭ — российский рубль», говорится в сообщении торговой площадки.
Этот инструмент позволит инвесторам открыть позицию без физических расчетов в дирхамах. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться в рублях по курсу Банка России. В таком же режиме с июня 2023 года торгуется валютная пара «швейцарский франк — российский рубль», отметила биржа. Новый инструмент может быть интересен широкому кругу клиентов, у которых есть необходимости хеджировать спот-операции, говорится в ее сообщении.
Также с 25 сентября Мосбиржа позволит рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом с четырьмя валютными парами: «турецкая лира — российский рубль», «доллар США — турецкая лира», «гонконгский доллар — российский рубль» и «доллар США — гонконгский доллар». Это расширит возможности участников торгов и сделает более гибким обслуживание клиентов, в том числе компаний — участников внешнеэкономической деятельности, заявила Московская биржа.
По собственным данным биржи, объем торгов на ее валютном рынке в августе вырос на 63%, до 34,1 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот прибавил 37,6% и достиг 11,5 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 22,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи увеличился до 1,48 трлн рублей: для сравнения, в августе 2022 года он составлял 906,9 млрд рублей.