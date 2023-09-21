Кабмин утвердил страны, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

Этот перечень был утвержден в рамках реализации новых норм федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Как указали в правительстве, данные нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.

До принятия этих поправок участвовать в валютных торгах могли только российские резиденты, у большинства из которых не было возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах. Как отмечали авторы инициативы дополнения закона новыми нормами, прежняя ситуация сдерживала рост операций и искажала определение рыночного курса рубля к иностранным валютам на фоне увеличения с февраля 2022 года спроса на операции в тенге, юанях, лирах, сомах, дирхамах, рупиях и других валютах.