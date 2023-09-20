Бензин на бирже подешевел на 4−5%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» по итогам среды снизилась на 3,98%, «Премиум-95» — на 5,06%, летнее дизтопливо подешевело на 2,12%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля составила 74,447 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-92 — 65,651 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 — 69,272 тыс. рублей за тонну.

Биржевые цены на топочный мазут снизились на 0,82%, до 37,635 тыс. рублей за тонну, авиакеросин подешевел на 11%, до 68,812 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась на 4,06%, до 28,509 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. В среду первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин отметил, что министерство рассчитывает на дальнейшее снижение цен на топливо.