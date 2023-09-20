Банк России и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

В случае резкого колебания цен Мосбиржа установит ассиметричные границы ценового коридора. Регулятор отметил, что организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком.

«С 21 сентября вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Как уточнили в Банке России, за последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга. Это, в свою очередь, привело к повышенной волатильности на фондовом рынке. «Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой», — объяснил регулятор.

По решению Банка России при установлении вины в манипулировании рынком могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В некоторых случаях законом предусмотрена уголовная ответственность, отметил регулятор.

В августе Мосбиржа зафиксировала массовые случаи дестабилизации цен на рынке ценных бумаг. Из-за резких колебаний акций за две недели августа Мосбиржа провела 122 дискретных аукциона против 57 за весь июль и 38 в июне. В частности, 14 августа Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого роста — на 40% — акций «Черкизово». Они начали расти после сообщения о планах выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года.

О мерах со скачками цен на акции — в материале «Ъ» «Третий эшелон придержат на взлете».